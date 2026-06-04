📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

Komende zondag kiezen de socios van Real Madrid hun nieuwe voorzitter. Florentino Perez heeft voor het eerst sinds lang een tegenkandidaat. Al heeft Enrique Riquelme géén al te goede beurt gemaakt.

Moet Florentino Perez zich zorgen maken? We zijn zo goed als zeker van niet. De zakenman maakte de voorbij decennia van De Koninklijke de meest succesvolle voetbalclub op aarde. Bovendien heeft Perez aangekondigd dat het sowieso zijn laatste ambtstermijn als voorzitter van Real Madrid zal worden.

Het moet dus al héél gek lopen als de 100.000 socios van Real Madrid - het exacte cijfer ligt enkele honderden personen lager - niet voor Perez, maar voor Enrique Riquelme gaan kiezen. Al weert laatstgenoemde zich als een duivel in een wijwatervat. En dat is niet altijd even verstandig.

😱 RIQUELME 'ANUNCIA' A HAALAND... Y LE DESMIENTEN.



🟣 ¡Veeente ya a #Chirizapping en Twitch con lo mejor del programa de anoche! pic.twitter.com/UELABNbmoh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 4, 2026

Woensdagavond was Riquelme te gast bij El Chiringuito TV. De kandidaat-voorzitter kondigde een waar transferoffensief aan als Real Madrid onder zijn bewind komt te staan. Om dan plots het nieuwe shirt van De Koninklijke boven te halen… mét de naam van Erling Braut Haaland én het rugnummer erop gedrukt.





De stunt van Riquelme doet héél wat stof opwaaien. Vooral bij Manchester City (de huidige club van de Noorse spits, nvdr.) kunnen ze er niét om lachen. "De verhalen uit Spanje zijn vals", klinkt het in een statement van The Citizens. "Er is geen enkele kans dat die transfer er zal komen. We overwegen eveneens gerechtelijke stappen voor het gebruik van de beeltenis van Haaland voor zo'n doeleinden."

Manchester City én (entourage van) Haaland reageren

Ook bij (de entourage) van Haaland werd er héél verrast gereageerd. Alf-Inge Haaland (vader van de toppits, nvdr.) én Rafaele Pimienta (zaakwaarnemer, nvdr.) waren er als de kippen bij om de berichten te ontkennen én te benadrukken dat er geen enkel contact geweest is tussen Haaland en Real Madrid.

Voor de volledigheid: Haaland werd de voorbije seizoenen met de regelmaat van klok aan een transfer naar Real Madrid gelinkt. De Noor liet zelfs ooit optekenen dat het héél moeilijk zou zijn om een club zoals Real Madrid te weigeren. Maar we vrezen dat Riquelme met deze actie toch vooral in zijn eigen voet geschoten heeft…