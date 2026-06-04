Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'
Foto: © photonews

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Waar ligt de toekomst van Loïs Openda? De 26-jarige aanvaller heeft een seizoen om héél snel te vergeten achter de rug. Al zorgt dat er niet voor dat de clubs zijn prestaties uit het verleden zijn vergeten. Momenteel liggen er drie concrete voorstellen op tafel voor onze landgenoot.

Loïs Openda geniet momenteel van een vakantie. De voorbije jaren was de aanvaller een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Rudi Garcia besliste echter om 33-voudig Rode Duivel niét mee te nemen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De zaakwaarnemer van Openda heeft zijn vakantie dan weer wél moeten uitstellen, durven wij denken. Na een rotseizoen heeft de aanvaller geen toekomst meer bij Juventus FC. En dat terwijl De Oude Dame de verplichte aankoopoptie van veertig miljoen heeft moéten lichten.

Interesse in Loïs Openda is concreet

Toch zijn de clubs de prestaties van onze landgenoot in het verleden niet helemaal vergeten. Meer zelfs: Openda heeft momenteel de keuze uit drie concrete aanbiedingen van clubs uit drie verschillende topcompetities. En het moet gezegd: het zijn niet alleen leuke bestemmingen, maar het gaat telkens om een absolute traditieclub.

De Italiaanse media weten dat AS Monaco, Eintracht Frankfurt en Nottingham Forest héél geïnteresseerd zijn om de spits binnen te halen. Het enige struikelblok is het prijskaartje.

Marktwaarde is gekelderd

Juventus hoopt zo veel mogelijk van het geïnvesteerde bedrag terug te zien, terwijl de geïnteresseerde clubs naar de non-prestaties van het afgelopen seizoen wijzen. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van het jeugdproduct van Club Brugge ondertussen gedaald van zestig miljoen euro naar 25 miljoen euro.

De kans bestaat dan ook dat er de eerstvolgende weken géén doorbraak komt in het dossier. Alle partijen wachten op het ideale moment om toe te slaan. En dat is niét in het voordeel van onze landgenoot. Openda heeft nu vooral een volledige voorbereiding mét speelminuten nodig om volgend seizoen opnieuw zijn neus voor doelpunten terug te vinden.

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