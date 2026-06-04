Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

Vincent Janssen heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp FC gespeeld. De Nederlander heeft een duidelijke voorkeur over waar hij zijn carrière wil voortzetten. Maar ook het voetbalpensioen blijft een mogelijkheid.

Marc Overmars deed enkele pogingen om het contract van Vincent Janssen bij Antwerp FC te verlengen. De sportief directeur van The Great Old had echter héél snel door dat het een verloren zaak was.

De financiële eisen van Janssen - de aanvoerder verdiende de voorbije seizoenen drie miljoen euro per jaar op De Bosuil - zijn geen spek (meer) naar Antwerpse bek. Maar ook het sportieve project - of beter gezegd: het gebrek daaraan - kon de Nederlander niet overtuigen.

Géén andere Belgische club dan Antwerp FC

Ondertussen keken onder meer RSC Anderlecht, KRC Genk en KAA Gent mee. "In België zal ik niet voor een andere club dan Antwerp spelen", drukt Janssen die geruchten al meteen de kop in.

We schreven enkele weken geleden al dat het voetbalpensioen eveneens door het hoofd van Janssen spookt. De 31-jarige Nederlander speelde in Nederland en België, maar ook in Engeland én Mexico. Al staat er nog één bestemming op de verlanglijst.

Vincent Janssen wil héél graag naar de Major League Soccer

Het Laatste Nieuws weet dat Janssen hoopt op een leuke aanbieding uit de Major League Soccer. De Nederlander is getrouwd met een Amerikaanse vrouw en wil héél graag de Amerikaanse voetbalcompetitie ontdekken.





Al zal het plaatje moeten kloppen. Puur voor het financiële hoeft Janssen de veters niet langer te strikken. Ondertussen werden enkele Saoedische clubs wandelen gestuurd. Dat zegt meestal genoeg over de bankrekening van een voetballer.