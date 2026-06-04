Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil
Foto: © photonews

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Thomas Meunier bereidt zich momenteel voor op het WK met de Rode Duivels. De flankverdediger wil zich op het toernooi eveneens tonen aan geïnteresseerde clubs. Al zit de Luxemburger in een ongeziene luxepositie.

Thomas Meunier trekt naar het WK als transfervrije speler. De voorbije seizoenen droeg de 78-voudig Belgisch international het shirt van Lille OSC. Dat contract loopt eind juni af.

Meunier sprak de voorbije weken al openlijk over een terugkeer naar België. De flankverdediger was tussen 2011 en 2016 één van de absolute sterkhouders van Club Brugge. Meunier versierde in het Jan Breydelstadion zijn toptransfer naar PSG.

Keert Thomas Meunier deze zomer terug naar Club Brugge?

"Ik heb altijd gezegd dat Brugge mijn thuis was én is", gaf Meunier blauw-zwart al enkeke duidelijke hints. "Ik ben klaar om terug te keren. Maar is Club Brugge ook klaar voor Meunier? (knipoogt) Ze hebben mijn telefoonnummer als er interesse is."

"Er zijn al enkele clubs die gebeld hebben", gaat Meunier - die de eigen zaken regelt en niét met een zaakwaarnemer werkt - dieper in op zijn toekomst. "Een club uit de Engelse tweede klasse was héél concreet, maar ik wacht op het juiste project."

Interesse van Valencia CF...

Ondertussen kreeg Meunier ook al een telefoontje uit Spanje. Valencia CF heeft concrete interesse om met de flankverdediger rond de tafel te gaan. Los Ches nestelden zich na enkele moeilijke seizoenen opnieuw in de buik van La Liga

Minstens even opvallend: Meunier sluit een transfer naar een andere Belgische topclub zoals Standard of RSC Anderlecht zelfs niet uit. "Ik ben fit, heb een volledig seizoen gespeeld én ben nog steeds international. De clubs weten wat ze aan mij hebben."

... en Lille OSC!

"Ik heb zelfs een bericht gekregen van Olivier Létang (voorzitter van Lille, nvdr.) na de laatste wedstrijd van het seizoen", hint Meunier op een luxepositie. "Hij liet me weten dat de deur er ook nog steeds open staat. Het doet deugd om zoiets te horen van de club waar je de voorbije seizoenen hebt gespeeld."

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