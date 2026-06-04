'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

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Manchester United trekt vol de kaart van Senne Lammens. André Onana hoopte in het tussenseizoen op een nieuwe kans op Old Trafford, maar die zal er niet komen.

Senne Lammens was afgelopen seizoen de onbetwiste nummer één van Manchester United. Onze landgenoot kwam na enkele wedstrijden tussen palen, maakte indruk én zorgde er met zijn prestaties voor dat die basisplaats nooit voer voor discussie werd.

En dat was de voorbije seizoenen wel anders bij The Red Devils. In 2023 betaalde Manchester United maar liefst vijftig miljoen euro aan Internazionale FC om André Onana naar The Theatre of Dreams te halen. De Kameroense goalie bezweek onder de druk.

Vragen staat vrij...

Het voorbije seizoen werd Onana door Manchester United verhuurd aan Trabzonspor. De 30-jarige doelman toonde opnieuw waarom Manchester United ooit die som op tafel heeft gelegd. Al moet hij niét dromen.

Onana vroeg de Amerikaanse bazen om een nieuwe kans op Old Trafford. De Engelse media weten dat die kans er niét zal komen. Meer zelfs: Onana kreeg ondertussen te horen dat er volgend seizoen simpelweg géén locker voor hem wordt voorzien in de kleedkamer van de A-ploeg.

André Onana heeft géén toekomst op Old Trafford

Trabzonspor wil héél graag door met de doelman, maar de Turken hebben de financiële mogelijkheden niet om meer te bieden dan een nieuwe huur. Manchester United wil dan weer een definitieve verkoop. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Onana op tien miljoen euro.

Het staat in steen gebeiteld dat Lammens ook komend seizoen de nummer één zal zijn bij Manchester United. Bovendien heeft onze landgenoot de voorbije maanden voldoende krediet opgebouwd bij de fans én bij de Engelse media. Hij zal niét meteen worden afgerekend op een foutje.

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