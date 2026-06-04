Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC staat voor een belangrijke zomer. Niet alleen op sportief vlak moeten er knopen worden doorgehakt, ook naast het veld groeit de onrust. Volgens clubicoon Patrick Goots is vooral één cijfer veelzeggend: het aantal verlengde abonnementen blijft voorlopig onder de verwachtingen.

Trouwe achterban begint te twijfelen

Antwerp kon de voorbije jaren rekenen op een ongeziene populariteit dankzij de landstitel, bekerwinst en Europese campagne. Toch merkt Goots dat het sentiment rond de club veranderd is.

In zijn analyse voor Gazet van Antwerpen wijst hij op de impact van de financiële onzekerheid die al geruime tijd boven de Bosuil hangt. Dat vertaalt zich volgens hem rechtstreeks naar de abonnementencampagne.

Momenteel hebben ongeveer 10.000 van de 16.000 abonnees hun seizoenkaart verlengd. Dat aantal ligt lager dan gehoopt. “Ik hoor van meerdere supporters dat ze met veel vragen zitten en daardoor twijfelen om te verlengen”, klinkt het.

Voor veel fans is het gebrek aan duidelijkheid een belangrijke factor. Zij willen weten welke richting de club uitgaat voordat ze opnieuw een aanzienlijk bedrag investeren in een abonnement.

Respect voor Gheysens, maar kritiek groeit

Goots benadrukt dat voorzitter Paul Gheysens niet vergeten mag worden wat hij voor Antwerp betekend heeft. “Gheysens verdient alle respect. Dankzij hem geraakte Antwerp uit de vergeetput van tweede klasse.”

Onder zijn bewind groeide Antwerp opnieuw uit tot een Belgische topclub. Toch beseft Goots dat de perceptie de voorbije maanden veranderd is. De financiële problemen en de sportieve terugval hebben hun sporen nagelaten.

De protestacties van supporters eerder dit jaar tonen volgens hem aan dat het draagvlak niet meer zo vanzelfsprekend is als enkele seizoenen geleden.

Belangrijke zomer op komst

De onzekerheid wordt nog groter doordat ook de toekomst van CEO Sven Jaecques onduidelijk blijft. Zijn contract loopt af en een vertrek behoort tot de mogelijkheden. Volgens Goots moet de focus echter vooral liggen op de sportieve versterking van de spelerskern. “Er moeten vooral opnieuw financiële middelen komen om transfers te doen.”

De voormalige spits is ervan overtuigd dat Antwerp extra kwaliteit nodig heeft om opnieuw mee te strijden voor een Europees ticket.

Bosuil moet opnieuw vollopen

Goots kijkt ook met bezorgdheid naar de bezettingsgraad van het stadion. De Bosuil telt vandaag ruim 21.000 plaatsen en moet volgens hem opnieuw bruisen. “Dat moet volgend jaar toch zeker voor drie vierde gevuld zijn.” De halflege tribunes tijdens enkele wedstrijden in de nacompetitie mogen volgens hem geen voorbode worden van wat komt.

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