🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Nog een week tot de start van het WK voetbal. En dus is het hoog tijd om ook eens een heel speciaal iets uit de marge van het voetbal naar boven te brengen: de WK-liederen. Ook deze week werden er weer heel wat voltreffers gelanceerd.

Zijn we niet stiekem allemaal een beetje aan het wachten op Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem? Zij komen vrijdag met een nieuwe single naar buiten en dat lijkt opnieuw een echte turbo-song te gaan worden.

In navolging van On met la Patate zou dat zomaar eens dé onbedoelde WK-song kunnen worden voor deze zomer, al is het volgens Average Rob zelf niet de bedoeling dat het een WK-liedje is deze keer. Wait and see?

Ook bij HUMO hebben ze deze week hun duit in het zakje gedaan, want daar kwamen ze met Joepie Voetbal, de samenwerking tussen Sociaal Incapabele Michiel en Sergio Quisquater die je niet zag aankomen en ook zeker niet nodig hebt.

Het is een zeer ironisch nummer, waarbij de humor het haalt van het banger-gehalte. En toch lijkt ook dit nummer deze zomer wel eens te kunnen gaan passeren op de diverse grote schermen. We contacteerden al een paar dj's die de feestjes opleuken rond een groot scherm en zij zeggen voorlopig niet neen.

De mannen van de podcast MidMid hebben hun WK-song een paar weken geleden al uitgebracht. De voorbije maanden waren ze daarop al vaker aan het zinspelen en ook de mannen van Bazart kwamen in het proces een keertje helpen.

Joris Brys klinkt verdacht veel op Metejoor bij momenten en ook Evert Winkelmans doet zijn duit in het zakje in het nummer, dat "Wereldkampioen" heet. In het achtergrondkoor zien we nog veel andere mediafiguren opduiken.

Er is ook een speciale rol weggelegd voor Frank Raes, die een tekstje kwam inspreken over de spelers die de Rode Duivels groot hebben gemaakt. Een verdienstelijke poging van de mannen van MidMid, al zijn er ook criticasters.

Officiële WK-lied is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis

Het officiële WK-lied kwam een tijdje geleden al uit en is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis. Daar was toen meteen de nodige kritiek op, omdat het niet pompend genoeg zou zijn voor een écht WK-lied. Daar probeert 'Wereldkampioen' ook een antwoord op te zijn.

En dan is er natuurlijk ook nog de poging van ... Koen Crucke. Die is als MC Spaghetti samen met Discobar Joossens aan de slag gegaan met een vernieuwde versie van Go West van de Pet Shop Boys - eerder ook al gebruikt voor het WK 1994.

 

We vermoeden dat we de komende uren, dagen en weken nog wel een aantal liedjes in onze mailbox zullen krijgen, het ene al beter dan het andere. Maar ook in het buitenland doen ze dit jaar weer flink hun best.

En ook in het buitenland gaat het hard ...

In Nederland deed onder meer Gerard Joling nog een keertje zijn duit in het zakje. Hij kwam in samenwerking met ESPN tot Rood, wit, blauw. In echte Joling-stijl, zoveel is duidelijk. In Nederland zijn ze altijd voetbalgek.

En ook de Snollebollekes hebben een nieuwe, Amerikaanse versie gemaakt van hun grootste hit Links Rechts. Dat is er eentje in een heel bijzonder taaltje. Gaat het dak er andermaal af? Het zou ons verbazen als het niet zou gaan gebeuren.

Het beste nummer dat we de voorbije weken zagen passeren? Dat is misschien wel van Oostenrijk - en het nummer wordt ook gesteund door de Oostenrijkse voetbalbond en staat ook op hun Youtube-kanaal. Het is een link naar de vele artiesten en zaken die Amerika rijk is - om er vervolgens een Oostenrijkse voetballer aan te koppelen. Geinig. Geniet mee.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Nederland

Meer nieuws

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

21:00
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

20:20
'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

20:00
Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

19:40
1
📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

19:20
Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

19:00
4
Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

13:30
8
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

17:30
5
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

16:30
3
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
1
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
7
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

14:40
‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

15:20
OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

15:00
🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

14:00
8
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
41
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
9
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
6
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

03/06
6
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
7
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

03/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom André Coenen André Coenen over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt filip.dhose filip.dhose over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij JaKu JaKu over 🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba" Pontsjow Pontsjow over Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal bink bink over Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst Supremepony Supremepony over Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku' Bodino Antonio Bodino Antonio over 'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger' .. .. over 📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap Jimmmmm Jimmmmm over Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved