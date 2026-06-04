🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

Nog een week tot de start van het WK voetbal. En dus is het hoog tijd om ook eens een heel speciaal iets uit de marge van het voetbal naar boven te brengen: de WK-liederen. Ook deze week werden er weer heel wat voltreffers gelanceerd.

Zijn we niet stiekem allemaal een beetje aan het wachten op Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem? Zij komen vrijdag met een nieuwe single naar buiten en dat lijkt opnieuw een echte turbo-song te gaan worden.

In navolging van On met la Patate zou dat zomaar eens dé onbedoelde WK-song kunnen worden voor deze zomer, al is het volgens Average Rob zelf niet de bedoeling dat het een WK-liedje is deze keer. Wait and see?

Ook bij HUMO hebben ze deze week hun duit in het zakje gedaan, want daar kwamen ze met Joepie Voetbal, de samenwerking tussen Sociaal Incapabele Michiel en Sergio Quisquater die je niet zag aankomen en ook zeker niet nodig hebt.

Het is een zeer ironisch nummer, waarbij de humor het haalt van het banger-gehalte. En toch lijkt ook dit nummer deze zomer wel eens te kunnen gaan passeren op de diverse grote schermen. We contacteerden al een paar dj's die de feestjes opleuken rond een groot scherm en zij zeggen voorlopig niet neen.





De mannen van de podcast MidMid hebben hun WK-song een paar weken geleden al uitgebracht. De voorbije maanden waren ze daarop al vaker aan het zinspelen en ook de mannen van Bazart kwamen in het proces een keertje helpen.

Joris Brys klinkt verdacht veel op Metejoor bij momenten en ook Evert Winkelmans doet zijn duit in het zakje in het nummer, dat "Wereldkampioen" heet. In het achtergrondkoor zien we nog veel andere mediafiguren opduiken.

Er is ook een speciale rol weggelegd voor Frank Raes, die een tekstje kwam inspreken over de spelers die de Rode Duivels groot hebben gemaakt. Een verdienstelijke poging van de mannen van MidMid, al zijn er ook criticasters.

Officiële WK-lied is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis

Het officiële WK-lied kwam een tijdje geleden al uit en is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis. Daar was toen meteen de nodige kritiek op, omdat het niet pompend genoeg zou zijn voor een écht WK-lied. Daar probeert 'Wereldkampioen' ook een antwoord op te zijn.

En dan is er natuurlijk ook nog de poging van ... Koen Crucke. Die is als MC Spaghetti samen met Discobar Joossens aan de slag gegaan met een vernieuwde versie van Go West van de Pet Shop Boys - eerder ook al gebruikt voor het WK 1994.

We vermoeden dat we de komende uren, dagen en weken nog wel een aantal liedjes in onze mailbox zullen krijgen, het ene al beter dan het andere. Maar ook in het buitenland doen ze dit jaar weer flink hun best.

En ook in het buitenland gaat het hard ...

In Nederland deed onder meer Gerard Joling nog een keertje zijn duit in het zakje. Hij kwam in samenwerking met ESPN tot Rood, wit, blauw. In echte Joling-stijl, zoveel is duidelijk. In Nederland zijn ze altijd voetbalgek.

En ook de Snollebollekes hebben een nieuwe, Amerikaanse versie gemaakt van hun grootste hit Links Rechts. Dat is er eentje in een heel bijzonder taaltje. Gaat het dak er andermaal af? Het zou ons verbazen als het niet zou gaan gebeuren.

Het beste nummer dat we de voorbije weken zagen passeren? Dat is misschien wel van Oostenrijk - en het nummer wordt ook gesteund door de Oostenrijkse voetbalbond en staat ook op hun Youtube-kanaal. Het is een link naar de vele artiesten en zaken die Amerika rijk is - om er vervolgens een Oostenrijkse voetballer aan te koppelen. Geinig. Geniet mee.