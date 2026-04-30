🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

"Kiss the grass (allez, allez)" wordt het officiële strijdlied van de Rode Duivels op het WK. Het nummer is van Roméo Elvis en de Vlaamse zangeres Sylvie Kreusch. Niet iedereen is even overtuigd en dat levert ook geniale reacties op ondertussen.

Roméo Elvis en Sylvie Kreusch hebben de krachten weten te bundelen voor het WK-lied voor de zomer van 2026 van de Rode Duivels in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het nummer moet een strijdlied worden in de stadions.

Kiss The Grass als nieuwe hymne voor de Rode Duivels?

Op die manier moeten we - om te beginnen - voorbij Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland proberen te geraken. Daarna zal het zaak zijn om ook in de knock-outfase zo lang mogelijk recht te blijven. Met dank aan de supporters?

Kiss the grass (allez, allez) is een hymne in het Frans, Nederlands en Engels. "Dus geen Duits, maar we hebben bewust de twee belangrijkste landstalen gebruikt", legde Roméo Elvis eerder al uit aan Het Nieuwsblad.

De Ideale Wereld gaat los op het WK-nummer

Bij De Ideale Wereld zijn ze alvast aan de slag gegaan op basis van het nummer. "Omdat meezingbaarheid cruciaal is, wordt zo’n nummer eerst getest bij de harde supporterskern van de Rode Duivels. Kijk en doe er tijdens het komende WK gerust uw voordeel mee", klonk het daar.

Het geheel leverde in ieder geval een extra dimensie op voor het nummer. De vraag is nu of het nummer ook een echte hymne gaat worden, dan wel dat er kansen komen voor andere nummers in het genre de komende maanden.



