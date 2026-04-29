Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

De halve finale in de UEFA Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München was geweldig, daar was iedereen het over eens. Ook analist Peter Vandenbempt was in het Parc des Princes getuige van het spektakel en hij keek toch met gemengde gevoelens terug.

Volgens Vandenbempt zijn er twee manieren om naar de wedstrijd te kijken. “Je kunt genieten van het spektakel, de onversneden klasse en het technische vermogen van zowat alle spelers op het veld”, klinkt het bewonderend bij Sporza. Het duel werd dan ook al snel bestempeld als een van de meest memorabele Champions League-wedstrijden van de voorbije jaren.

Organisatie was niet belangrijk voor beide trainers

Toch plaatst de Sporza-analist een duidelijke kanttekening bij het spektakelstuk. “Zo’n knotsgekke halve finale is alleen maar mogelijk omdat beide trainers een filosofie hanteren van aanvallen en risico nemen. Organisatie lijkt dan minder belangrijk.”

Vooral het defensieve werk kon hem allerminst bekoren. “Als je kijkt naar de kwaliteit van het verdedigen: dat was bedroevend, bijna Conference League-niveau”, oordeelt hij scherp. Volgens Vandenbempt is het logisch dat je zo’n score krijgt wanneer je met open vizier speelt tegen absolute topspelers.

Toch neemt dat niets weg van de beleving. “Iedereen die erbij was of gekeken heeft, heeft wel een herinnering voor de eeuwigheid”, benadrukt hij. De wedstrijd bood alles wat een neutrale voetbalfan zich kan wensen: tempo, goals en constante spanning.

Het kan nog alle kanten uit in de return

Op een bepaald moment leek Vincent Kompany met Bayern zelfs kopje onder te gaan. “Bij 5-2 had je het gevoel dat PSG hen helemaal ging wegblazen”, aldus Vandenbempt. De Parijzenaars leken op weg naar een monsterscore.



Maar het duel kantelde opnieuw. Een twijfelmoment van doelman Safonov gaf Bayern nieuw leven, waarna de Duitsers terugkwamen tot op één doelpunt. “Plots was het momentum weer helemaal anders”, besluit Vandenbempt, die verwacht dat de return in München nog alle kanten uit kan.