Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Johan Walckiers
De situatie van Majeed Ashimeru bij RAAL La Louvière wordt steeds zorgwekkender. De Ghanese middenvelder, die eind januari nog als grote versterking werd binnengehaald, is de voorbije drie wedstrijden niet meer in actie gekomen en verdween zelfs volledig uit de selectie.

Toen Ashimeru in januari werd uitgeleend door Anderlecht, was de bedoeling duidelijk: herlanceren in een minder drukke omgeving. Na een moeilijke eerste seizoenshelft in Brussel, waar hij eerst uit de A-kern verdween en later bij de Futures belandde, hoopte hij in Henegouwen opnieuw vertrouwen te tanken.

“Ik heb vijf maanden om te tonen wat ik kan", zei hij toen bij zijn aankomst. Die ambitie heeft voorlopig echter niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Amper zeven matchen gespeeld

Zijn begin bij La Louvière was nog veelbelovend. In zijn eerste wedstrijden liet hij flitsen van zijn kwaliteiten zien, al werd dat snel onderbroken door een rode kaart in zijn derde optreden. In totaal kwam hij tot zeven wedstrijden en 323 speelminuten op twaalf mogelijke duels.

De voorbije weken is de situatie echter helemaal gekanteld. Ashimeru zat niet meer in de wedstrijdkern, zelfs niet voor de belangrijke duels tegen SV Zulte Waregem. Officieel kampt hij met een lichte fysieke kwaal, waardoor hij momenteel individueel traint en voorzichtig wordt opgebouwd.

Binnen de club leeft de hoop dat hij het seizoen nog positief kan afsluiten, maar de realiteit is dat zijn impact beperkt blijft. RAAL deed nochtans een financiële inspanning om hem binnen te halen, in de hoop dat hij het verschil zou maken in de strijd om de rangschikking.

La Louvière gaat hem  niet houden

Voor Anderlecht dreigt het huurverhaal evenmin een succes te worden. De Brusselaars betaalden in 2021 nog zo’n 1,5 miljoen euro voor de middenvelder, maar zijn marktwaarde is intussen gedaald tot ongeveer 700.000 euro. Met amper speeltijd lijkt een waardestijging uitgesloten, en een terugkeer naar het Lotto Park staat niet op de planning.

Ook een langer verblijf bij La Louvière lijkt van de baan, weet La DH. Ashimeru stemde eerder nog in met een loonaanpassing om de overgang mogelijk te maken, maar beide partijen lijken na dit seizoen opnieuw hun eigen weg te gaan.

Toch is zijn verhaal nog niet helemaal geschreven. De Ghanese middenvelder hoopt zich in de laatste weken alsnog in de kijker te spelen met het oog op internationale selectie. Zijn laatste oproep voor Ghana dateert van mei 2025, en een plek op het WK blijft zijn grote doel.

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

