Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku heeft twee mysterieuze berichten op zijn Instagram gezet. De spits van SSC Napoli lijkt daarmee te reageren op zijn huidige situatie, die allesbehalve ideaal is.

Op de eerste afbeelding staat te lezen: “Tough times come and go, and some seasons last longer than others. Hold on, don’t give up.” Vrij vertaald: moeilijke tijden komen en gaan, en sommige periodes duren langer dan andere. Hou vol en geef niet op. Een duidelijke boodschap die doet vermoeden dat Lukaku door een lastige fase gaat.

Ook het tweede bericht is veelzeggend: “I’m not ignoring anything. I’m just not entertaining it.” Ofwel: ik negeer niets, maar ik ga er gewoon niet op in. Daarmee lijkt hij te reageren op kritiek of geruchten die de laatste weken de ronde doen.

Focus op WK

De context is duidelijk. Lukaku kent een moeilijk periode, waarbij die zware blessure hem parten blijft spelen en met de commotie die er ontstond toen hij in België wou revalideren en Napoli daar absoluut niet blij mee was. Er kwam heel wat kritiek op zijn houding van de Italiaanse topclub.

Toch blijft de Rode Duivel gefocust op de toekomst. Achter de schermen in Antwerpen werkt hij hard aan zijn herstel, met één groot doel voor ogen: topfit zijn voor het komende WK. Voor Lukaku is dat hét moment om zich opnieuw te tonen op het hoogste niveau.

Lukaku is nog lang niet klaar 

Binnen Napoli is de situatie ondertussen ook onzeker. Het is zo goed als zeker dat de Italianen hem gaan proberen verkopen komende zomer omdat hij te zwaar op het budget weegt en ze met Hojlund al een nieuwe spits gevonden hebben. 

De cryptische posts lijken dan ook een signaal: Lukaku is nog lang niet klaar. Ondanks alle kritiek en tegenslagen wil hij terugvechten. Met het WK in aantocht kan dat wel eens het perfecte podium worden voor een nieuwe heropstanding.

