Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt
Voetbal leeft van verhalen en in de Champions League worden die niet mooier geschreven dan dat van FK Bodø/Glimt. De Noorse club schopte het dit seizoen tegen alle verwachtingen in tot de achtste finales van het kampioenenbal. Het bedrijf Fokus was mee verantwoordelijk voor dat succes.

Een club uit een stad van ongeveer 50.000 inwoners die schittert in de Champions League. Het gebeurt niet elk jaar. Al kregen we de voorbije jaren wel al enkele signalen dat er boven de poolcirkel uitstekend gewerkt wordt.

Bodø/Glimt verraste in het eerste seizoen van de Conference League door latere finalist AS Roma te verslaan met 6-1. Voor José Mourinho was het de zwaarste nederlaag in zijn rijkgevulde carrière. Vorig seizoen schopten de Noren het knap tot in de halve finales van de Europa League. En dit seizoen blonken ze (meer dan) uit in de Champions League.

Ze wonnen op het kampioenenbal van Manchester City (3-1) en Atlético Madrid (1-2). Daarna werd ook Inter Milaan – finalist in twee van de laatste drie edities – twee keer opzijgezet (3-1 en 1-2). Bodø/Glimt deed dat bovendien met fris en aanvallend voetbal. In de achtste finales was Sporting CP over twee duels na verlengingen maar nét te sterk.

Met Jens Petter Hauge heeft een van de sterren van Bodø/Glimt een verleden in de Jupiler Pro League. De Noorse stuntploeg werkt ook al een tijdje samen met mental coach Bjørn Mannsverk, een voormalige straaljagerpiloot. Maar Bodø/Glimt kan ook rekenen op de gespecialiseerde hulp van een Noors bedrijf .

Hulp van Fokus

Zo werkt Bodø/Glimt nauw samen met Fokus, een bedrijf dat – volgens hun website – "een holistisch clubbeheersysteem" biedt "gebaseerd op geavanceerde data en op maat gemaakte inzichten". Beide partijen sloegen de handen ineen in 2021 en mochten sindsdien dus al enkele mooie successen vieren.

Kristian Schnell, de commercieel verantwoordelijke van Fokus, sprak exclusief met Voetbalkrant. "Fokus is een rekruteringscentrum van voetbalclubs", legt hij uit. "Fokus ondersteunt clubs met geavanceerde data-analyse om belangrijke spelers te identificeren die passen bij de specifieke speelstijl van elke club."

"Maar rekrutering is veel meer dan alleen het gebruik van data", stipt hij aan. "Je hebt ook een duidelijke structuur en een duidelijk plan nodig, en je moet de data in de juiste context kunnen gebruiken. Daarom hebben we de afgelopen tijd veel tijd besteed aan het helpen van clubs bij het visualiseren en bepalen van hun strategie."

Fokus helpt clubs ook bij de financiële aspecten in hun beslissing over het aantrekken van spelers. "We helpen clubs met het bijhouden van bonussen en de financiële cashflow om een realtime overzicht te krijgen van waar ze staan met hun selectie. En natuurlijk hoe dit zich vertaalt naar hun opties op de transfermarkt."

De hele club op één lijn krijgen

Fokus visualiseert de data, maar neemt het werk van de scouts zeker niet over. "Dat wordt natuurlijk gecombineerd met de kennis van de scouts. De mensen die de mentaliteit van de spelers identificeren, hoe ze reageren, hoe ze in de selectie passen. Door de voetbalkennis van de scouts te combineren met gestructureerde data-analyse en beslissingsondersteuning kunnen clubs de juiste beslissingen nemen. Fokus is echt een platform om de hele club op één lijn te krijgen wat de beslissingen betreft."

"Het probleem vandaag de dag is dat heel wat clubs vastzitten aan uiteenlopende interpretaties omdat ze met verschillende soorten tools werken. De videoscout bekijkt misschien een video en de data-analist bekijkt ergens anders wat data, terwijl technische scouts andere platformen gebruiken of rapporten raadplegen."

"Wat wij proberen te doen, is het leven van clubs gemakkelijker maken. Zo kunnen ze zich meer concentreren op de dingen die echt interessant zijn: de doelwitten. De hele club op één lijn krijgen. Eén speelstijl die past bij elk type in je selectie. We willen alles beter op elkaar afstemmen, in plaats van dat clubs tijd besteden aan het op elkaar afstemmen van de informatie uit alle verschillende beschikbare tools."

One-stop shop

"Om dit optimaal te benutten, heb je een duidelijke structuur en een plan nodig", onderstreept Schnell. "En dat betekent niet alleen een dashboard dat statistieken weergeeft. Het gaat er echt om dat het een integraal onderdeel is van de hele club, van de strategie tot de financiële aspecten, tot het daadwerkelijk aantrekken van spelers en wat we op de transfermarkt kunnen doen."

"Waar Fokus zich echt onderscheidt van concurrenten, is dat het een one-stop shop is, een complete oplossing voor de scouts, de sportief directeur, de CEO, de bestuursleden en de coaches", vertelt hij. "Het helpt clubs bij het definiëren en afstemmen van hun speelstijl. Het verbindt echt iedereen op hetzelfde platform en met een complete aanpak, waardoor het hun leven gemakkelijker maakt, zodat ze zich kunnen richten op voetbal en sport."

Een ander aspect van Fokus is dat het clubs ook bijstaat in hun jeugdacademie. "We hebben functionaliteiten waarmee je info over al je jeugdspelers eenvoudig kunt structureren, rapporteren en in het platform integreren. We verzamelen nog geen gedetailleerde gegevens over de spelers, maar een van de belangrijkste aspecten is ook gewoon te weten welke talenten er aankomen. De jeugdopleiding is ook een heel belangrijk onderdeel in Bodø."

Een marktwaarde die twintig keer lager is

Hoe vertaalde de aanpak van Fokus zich dan naar het geval van Bodø/Glimt? "Ze zagen in dat ze beter gebruik moesten maken van data in hun spelmodel en dat ze de hele selectie echt op één lijn moesten krijgen. En dat is precies wat we hebben gedaan bij Fokus." Schnell heeft in de Champions League naar eigen zeggen het meest genoten van de uitzege tegen Atlético Madrid. Toch wil hij één ding duidelijk maken na het knappe parcours van Bodø/Glimt.

"Als ze een wedstrijd in de Champions League winnen, gaan we daar natuurlijk niet de eer voor opeisen. Waar we wel de eer voor kunnen opeisen, is dat we deel uitmaken van het traject, dat we hun rekrutering en hun manier van werken hebben geprofessionaliseerd, dat we samen zijn gegroeid en dat we begrijpen wat er nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Met een marktwaarde die twintig keer lager is dan die van hun tegenstanders."

"Maar nogmaals, we eisen geen eer op voor wat Bodø/Glimt heeft gedaan. We zijn gewoon echt trots om deel uit te maken van dit traject."

Binnenkort op de Belgische markt?

Mikt Fokus tot slot ook op de Belgische markt? "Jazeker!", is Schnell duidelijk. "We zijn al in gesprek met verschillende Belgische clubs. Wij zijn van mening dat voetbalclubs intrinsiek gelijkaardig zijn en over de grenzen heen dezelfde noden hebben. We werken al samen met 27 van de 32 clubs in de twee hoogste afdelingen in Noorwegen en we hebben daarbij gemerkt dat een holistisch systeem dat alles met elkaar verbindt, het beste werkt."

"Dat gezegd zijnde, hebben we veel respect voor de Belgische clubs en vinden we dat veel clubs in de Jupiler Pro League vooroplopen op technologisch vlak, iets wat we heel erg toejuichen. Ik kijk er zeker naar uit om de hoogste Belgische afdelingen te blijven volgen!"

