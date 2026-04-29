Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Laurent Lemoine was het voorbije seizoen één van de smaakmakers bij Zulte Waregem. Op zijn 28ste lijkt hij stilaan op de piek van zijn carrière te zitten, maar hij denkt dat hij nog meer aankan dan wat hij nu doet.

Sterk seizoen van Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft er een sterk seizoen op zitten in de Jupiler Pro League, al waren er ook enkele momenten waarop het veel minder ging. Een jaar met ups en downs dat uiteindelijk wel nipt in de Relegation Play-offs eindigde.

Maar ook een seizoen met memorabele momenten, zoals de winst op Anderlecht. Dat was ook een soort van déclic voor iedereen. Dan wisten we: we kunnen resultaten neerzetten tegen clubs van ons niveau, maar ook tegen grote ploegen”, vertelt Laurent Lemoine aan de Krant van West-Vlaanderen.

Topwedstrijd tegen Club Brugge

Twee weken later werd maar nipt verloren van Club Brugge, met een afgeweken trap. Voor Lemoine was dat zijn beste match van het jaar, toen hij Tzolis uit de partij wist te houden.

Toch moest Essevee playdowns spelen, iets wat ze liever anders hadden gezien. “We hebben op een bepaald moment overgeperformed. Elke ploeg doet dat in een seizoen. Als we kijken naar de laatste weken onder Sven Vandenbroeck, hebben we undergeperformed”, gaat hij verder.

Klaar voor volgende stap in carrière

Daarna kwamen ze opnieuw in een goed momentum en werd er op niveau gespresteerd. Op zijn 28ste heeft Lemoine de nodige impact gehad bij zijn ploeg en lijkt het wel of hij klaar is voor nog een stap hoger.

“Ik ben iemand die heel overtuigd is van zichzelf, van mijn kwaliteiten. Ik weet hoe hard ik werk en hoeveel energie ik in mezelf steek. Dat gaat niet alleen over mijn carrière, maar ook mezelf als persoon”, gaat hij verder.

Hij is overtuigd dat hij alles voor zijn carrière doet en heeft gedaan. “Als het hoogste niveau in mijn carrière Zulte Waregem is, dan zal dat zo zijn. Ik denk dat ik nog hoger kan. Maar vandaag ben ik hier en ben ik daar heel blij mee. Dat probeer ik altijd te zijn”, besluit hij.

