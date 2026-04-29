Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Union Saint-Gilloise heeft een belangrijke stap gezet in zijn langverwachte stadiondossier. De Brusselse club lijkt eindelijk concreet vooruitgang te boeken richting een nieuwe thuisbasis, met de mogelijkheid om binnen maximaal 180 dagen groen licht te krijgen voor de bouw.

Het nieuws werd bevestigd door Audrey Henry, staatssecretaris voor Stedenbouw in Brussel. Zij liet weten dat het dossier volledig is verklaard en klaar is voor de volgende fase. Daarmee komt een jarenlang aanslepend project plots in een stroomversnelling terecht.

Werken zouden al tegen het najaar kunnen starten

Concreet heeft Union een uitgebreid dossier van meer dan 600 pagina’s ingediend voor een nieuw stadion. Na het verplichte openbare onderzoek hebben de bevoegde instanties nu tot zes maanden de tijd om een beslissing te nemen over de bouwvergunning. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken al tegen het najaar kunnen starten.

De club mikt op een modern stadion met een capaciteit van ongeveer 16.000 plaatsen, gepland op de Bemptsite in Vorst. Het project, dat naar schatting zo’n 100 miljoen euro kost, wordt volledig door Union zelf gefinancierd. De ambitie is duidelijk: uiterlijk in 2029 wil de club definitief afscheid nemen van het historische Dudenpark.

Cruciaal voor de toekomst van Union

Een nieuwe infrastructuur is ook broodnodig. Het huidige Joseph Mariënstadion voldoet namelijk niet aan de UEFA-normen, waardoor Union zijn Europese wedstrijden elders moet afwerken. Zo week het dit seizoen nog uit naar het Lotto Park voor zijn thuisduels in Europa.

Ook voor de toekomst van de club is het stadiondossier cruciaal. Zonder eigen moderne accommodatie blijft Union financieel afhankelijk van transfers om het budget in evenwicht te houden. Een nieuw stadion moet zorgen voor extra inkomsten en meer stabiliteit.





Als de vergunning effectief wordt toegekend, betekent dat een kantelpunt voor Union. De club kan zich dan niet alleen sportief, maar ook structureel verder ontwikkelen en zich definitief nestelen bij de top van het Belgische voetbal.