Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Johan Walckiers
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 337

Union Saint-Gilloise heeft een belangrijke stap gezet in zijn langverwachte stadiondossier. De Brusselse club lijkt eindelijk concreet vooruitgang te boeken richting een nieuwe thuisbasis, met de mogelijkheid om binnen maximaal 180 dagen groen licht te krijgen voor de bouw.

Het nieuws werd bevestigd door Audrey Henry, staatssecretaris voor Stedenbouw in Brussel. Zij liet weten dat het dossier volledig is verklaard en klaar is voor de volgende fase. Daarmee komt een jarenlang aanslepend project plots in een stroomversnelling terecht.

Werken zouden al tegen het najaar kunnen starten

Concreet heeft Union een uitgebreid dossier van meer dan 600 pagina’s ingediend voor een nieuw stadion. Na het verplichte openbare onderzoek hebben de bevoegde instanties nu tot zes maanden de tijd om een beslissing te nemen over de bouwvergunning. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken al tegen het najaar kunnen starten.

De club mikt op een modern stadion met een capaciteit van ongeveer 16.000 plaatsen, gepland op de Bemptsite in Vorst. Het project, dat naar schatting zo’n 100 miljoen euro kost, wordt volledig door Union zelf gefinancierd. De ambitie is duidelijk: uiterlijk in 2029 wil de club definitief afscheid nemen van het historische Dudenpark.

Cruciaal voor de toekomst van Union

Een nieuwe infrastructuur is ook broodnodig. Het huidige Joseph Mariënstadion voldoet namelijk niet aan de UEFA-normen, waardoor Union zijn Europese wedstrijden elders moet afwerken. Zo week het dit seizoen nog uit naar het Lotto Park voor zijn thuisduels in Europa.

Ook voor de toekomst van de club is het stadiondossier cruciaal. Zonder eigen moderne accommodatie blijft Union financieel afhankelijk van transfers om het budget in evenwicht te houden. Een nieuw stadion moet zorgen voor extra inkomsten en meer stabiliteit.

Als de vergunning effectief wordt toegekend, betekent dat een kantelpunt voor Union. De club kan zich dan niet alleen sportief, maar ook structureel verder ontwikkelen en zich definitief nestelen bij de top van het Belgische voetbal.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

18:00
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

17:40
1
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

17:20
Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

17:00
KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

16:00
Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
11
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

14:40
1
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
13
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
7
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
6
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
2
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

10:15
6
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
1
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
2
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
2
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
2
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
9
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
5
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion Andreas2962 Andreas2962 over Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing Boktor Boktor over Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs wolfskin wolfskin over Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar... The Purple Knight The Purple Knight over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" The Purple Knight The Purple Knight over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel mantoch mantoch over CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar) IRush IRush over Het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het mooiste voetbalverhaal van 2025/26 Svédél Svédél over Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved