Johan Walckiers
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In januari werd Noa Lang uitgeleend, maar bij Galatasaray krijgt hij nauwelijks meer speelminuten dan bij Napoli. De Nederlandse flankaanvaller wordt niet definitief overgenomen door de Turkse club en keert komende zomer terug naar Italië.

Met zijn transfer naar Napoli in de zomer van 2025 hoopte Noa Lang het goede momentum door te trekken dat Club Brugge en PSV Eindhoven aan zijn carrière hadden gegeven, na meer wisselvallige beginjaren bij Ajax.

Maar voor de Nederlandse flankaanvaller liep het in Italië niet zoals gehoopt. In de heenronde speelde hij amper 35% van de mogelijke minuten, met in de competitie één doelpunt en twee assists. In januari werd hij vervolgens uitgeleend aan Galatasaray.

De toekomstige kampioen van Turkije, die het Fenerbahçe van intussen ontslagen Domenico Tedesco achter zich liet, had in de huurovereenkomst een aankoopoptie opgenomen voor de international (15 caps). Die optie zal echter niet gelicht worden, zo meldt de Gazzetta dello Sport.

Galatasaray zou namelijk niet overtuigd zijn door de prestaties van Noa Lang. Hij scoorde er voorlopig nog niet en gaf in tien wedstrijden twee assists. Bovendien kwam hij aan minder dan 50% speeltijd. De Turkse topclub zou dan ook beslist hebben om volgend seizoen niet op hem te rekenen.


Een stevige tegenvaller voor een speler die Club Brugge in 2023 verliet met de overtuiging ooit de absolute top van het Europese voetbal te halen. Op zijn 26ste moet worden vastgesteld dat Lang moeite heeft om de laatste stappen te zetten. Met een contract dat loopt tot 30 juni 2030 zal hij deze zomer dus op zoek moeten naar een nieuwe oplossing om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV
Noa Lang

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Meer nieuws

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion Andreas2962 Andreas2962 over Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing Boktor Boktor over Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs wolfskin wolfskin over Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar... The Purple Knight The Purple Knight over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" The Purple Knight The Purple Knight over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel mantoch mantoch over CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar) IRush IRush over Het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het mooiste voetbalverhaal van 2025/26 Svédél Svédél over Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved