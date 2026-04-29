Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

In januari werd Noa Lang uitgeleend, maar bij Galatasaray krijgt hij nauwelijks meer speelminuten dan bij Napoli. De Nederlandse flankaanvaller wordt niet definitief overgenomen door de Turkse club en keert komende zomer terug naar Italië.

Met zijn transfer naar Napoli in de zomer van 2025 hoopte Noa Lang het goede momentum door te trekken dat Club Brugge en PSV Eindhoven aan zijn carrière hadden gegeven, na meer wisselvallige beginjaren bij Ajax.

Maar voor de Nederlandse flankaanvaller liep het in Italië niet zoals gehoopt. In de heenronde speelde hij amper 35% van de mogelijke minuten, met in de competitie één doelpunt en twee assists. In januari werd hij vervolgens uitgeleend aan Galatasaray.

De toekomstige kampioen van Turkije, die het Fenerbahçe van intussen ontslagen Domenico Tedesco achter zich liet, had in de huurovereenkomst een aankoopoptie opgenomen voor de international (15 caps). Die optie zal echter niet gelicht worden, zo meldt de Gazzetta dello Sport.

Galatasaray zou namelijk niet overtuigd zijn door de prestaties van Noa Lang. Hij scoorde er voorlopig nog niet en gaf in tien wedstrijden twee assists. Bovendien kwam hij aan minder dan 50% speeltijd. De Turkse topclub zou dan ook beslist hebben om volgend seizoen niet op hem te rekenen.



Een stevige tegenvaller voor een speler die Club Brugge in 2023 verliet met de overtuiging ooit de absolute top van het Europese voetbal te halen. Op zijn 26ste moet worden vastgesteld dat Lang moeite heeft om de laatste stappen te zetten. Met een contract dat loopt tot 30 juni 2030 zal hij deze zomer dus op zoek moeten naar een nieuwe oplossing om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.