🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Ontslagen bij Fenerbahçe trok Domenico Tedesco vandaag voor de laatste keer naar het trainingscentrum. Daar wachtte een klein ontvangstcomité op hem.

Iets meer dan een jaar na zijn C4 dat door Vincent Mannert werd uitgedeeld, is Domenico Tedesco opnieuw buitengezet. De 3-0-nederlaag op het veld van Galatasaray heeft zijn ontslag bij Fenerbahçe in een stroomversnelling gebracht, terwijl hij kort voordien met de clubleiding nog over een contractverlenging sprak.

Maar het Turkse kampioenschap staat, nog meer dan de Pro League wellicht, bekend om zijn snelle ingrepen. En in Istanboel weegt een nederlaag tegen de aartsrivaal bijzonder zwaar door. Na zijn eerste publieke reactie werd Tedesco vanochtend verwacht op het trainingscomplex.

Domenico Tedesco geëmotioneerd

Daar nam hij nog één keer afscheid van de spelers en haalde hij zijn spullen op. Maar in tegenstelling tot de onverschilligheid die de Belgische voetbalbond en de Belgische supporters toonden bij zijn al langer aangekondigde vertrek bij de Rode Duivels, was zijn laatste bezoek hier allesbehalve rustig.

In Turkije zijn ze nogal fanatiek: aan de poorten van het complex stond een onthaalcomité van een vijftigtal supporters klaar, met spandoeken die hem toezongen. Het konvooi werd zelfs begeleid door een tiental politiemensen. Een totaal andere wereld dan het Belgische voetbal.

Daarbij moet gezegd dat de Duitse trainer, ondanks zijn ontslag, vertrekt met een aantal mooie verwezenlijkingen en dat hij een groep rond zich wist te verenigen. Hij verlaat Fenerbahce met een gemiddelde van twee punten per wedstrijd, het hoogste uit zijn trainerscarrière.

De band met de supporters was intens, gevoed door enkele vurige vieringen, waaronder die na de overwinning tegen Galatasaray in de Supercup. Hij nam zelfs nog de tijd om een laatste keer te stoppen, met hen te praten en enkele selfies te nemen.