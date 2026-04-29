Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Deze zomer keren er tientallen spelers terug van een uitleenbeurt in 1A. Voor heel wat van hen wacht er een belangrijke keuze.

Het kan interessant zijn om te kijken naar spelers die uitgeleend werden en daarna terugkeren naar hun moederclub met meer ritme en vertrouwen. Voorbeelden genoeg: denk maar aan Maxim De Cuyper, die bij zijn passage bij Westerlo helemaal openbloeide. Recente voorbeelden zijn er ook, zoals Nolan Gillot: vorig seizoen door de RAAL uitgeleend aan Francs Borains en vandaag basisspeler in eerste klasse.

Ook deze zomer zullen spelers die opgeladen terugkomen van een uitleenbeurt de transfermarkt kleuren. Of er nu een aankoopoptie werd bedongen of niet, of ze nu willen terugkeren langs de grote poort of definitief willen vertrekken: dit zijn de meest verwachte terugkeerders van deze zomer.

Van de 44 spelers die door onze D1A-clubs werden uitgeleend, is het ongetwijfeld Keisuke Goto die het meest besproken wordt. In minder dan een jaar bij STVV zag de Japanse spits, gehuurd van Anderlecht, zijn marktwaarde stijgen van 1,20 naar 8 miljoen euro en werd hij zelfs Japans international.

Goto, een lastig dossier voor Anderlecht

De opstootjes bij de viering van zijn goal tegen Sporting bevestigden het al, en de speler sprak het ook zelf uit: hij is niet van plan terug te keren naar Neerpede, gefrustreerd door de manier waarop de club zijn dossier heeft aangepakt. Omdat er geen aankoopoptie werd onderhandeld, keert hij officieel terug als tussenstap, om daarna verkocht te worden aan de hoogste bieder. Anderlecht hoopt intussen dat hij wordt geselecteerd voor het WK en zich daar in de kijker speelt, zodat er nog enkele miljoenen extra kunnen worden opgeteld.

Met vijf uitgeleende spelers behoren paars-wit tot de grootste 'verhuurders' van het seizoen. En los van Majeed Ashimeru (die terugkeert naar Brussel en zijn laatste contractjaar ingaat), zetten ook de andere betrokken spelers zich in de kijker.





Een ander sterk voorbeeld is Moussa N'Diaye, die zich meteen doorzette bij Schalke, zo hard zelfs dat de Duitse club hem definitief wil overnemen, ondanks het feit dat er vooraf geen aankoopoptie werd vastgelegd. Ook Luis Vazquez, die na zijn uitleenbeurt aan Getafe helemaal herboren is, heeft een clausule die een transfer mogelijk maakt. De beste uitweg voor Anderlecht, dat toch 4,50 miljoen euro betaalde? Hetzelfde verhaal voor Cédric Hatenboer, die via zijn terugkeer naar Nederland opnieuw in de etalage staat bij Eredivisie-clubs, ook met een optie in zijn contract.

De andere Belgische club die deze zomer meerdere spelers ziet terugkeren? AA Gent. En bij de Buffalo's staan enkele interessante profielen in de etalage. Het contract van Nurio Fortuna werd onlangs ontbonden, maar de dossiers van Dante Vanzeir en Pieter Gerkens zijn minder duidelijk. Het duo klikt uitstekend bij Cercle, dat voor allebei een aankoopoptie bedong.

Meerdere kansen op de markt

Een ander lastig dossier voor de Gentse beleidsmensen is dat van Samuel Kotto. De Kameroener paste niet langer in de plannen en werd uitgeleend aan Reims. Maar nog voor hij in de Champagne aankwam, had hij al de interesse gewekt van verschillende clubs dankzij een foutloze Afrika Cup. Dat kan Reims ertoe aanzetten om binnen enkele weken de aankoopoptie te lichten.

Elders in de Pro League zijn er nog dossiers die vragen oproepen. Bij Standard besliste Boško Šutalo om niet in Polen te blijven, ondanks de aankoopoptie die Cracovia had bedongen. De Kroatische verdediger wil zich absoluut doorzetten op Sclessin, maar kan ondanks alles toch doorverkocht worden, ook al loopt zijn contract tot juni 2029.

Bij Club Brugge keert er binnen enkele weken eveneens een verdediger terug. Net als Luis Vazquez herleeft Zaid Romero bij Getafe. In zijn geval onderhandelden de Spanjaarden echter geen aankoopoptie. Ze hebben er in elk geval voor gezorgd dat de Argentijnse verdediger (voor wie Brugge meer dan vijf miljoen betaalde) zich opnieuw in de kijker kon spelen.

Charleroi leende dan weer maar liefst zeven spelers uit. Met een aankoopoptie in hun contract zouden spelers als Zan Rogelj (Wisla Plock), Noam Mayoka-Tika (Lierse), Raymond Asante (Patro Eisden) of Anthony Descotte (Volendam) in theorie niet meer hoeven terug te keren. Freddy Mbemba, Mondy Prunier en Slobodan Stanojlovic zouden in principe wel terugkomen... om vervolgens meteen opnieuw uitgeleend te worden?