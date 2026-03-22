OH Leuven OH Leuven
1-0
Antwerp Antwerp
Sory Kaba 90'
Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Stadion: King Power at Den Dreef Stadion
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit King Power at Den Dreef Stadion
Foto: © photonews

Kon OHL voor het derde jaar op rij het trucje klaar spelen om zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie te verzekeren van het behoud? Een goed voorteken was dat het de vorige twee keer in eigen huis lukte. Deze keer ontvingen de Leuvenaars Antwerp aan Den Dreef.

OHL kon opnieuw beroep doen op Schrijvers en Verlinden: logisch dat Mazzu met hen tussen de lijnen de play-downs wilde vermijden. Bij Antwerp was er slechts één wijziging ten opzichte van vorige week: Dierckx verving de geschorste Foulon. Witte, groene en rode vlaggen in de tribunes moesten dienen als stimulans voor de thuisspelers. Die beleefden ei zo na echter een rampzalige start.

Na een afgeblokt schot van Valencia werd Janssen gevonden en die scoorde van dichtbij. Bij OHL was er echter protest voor een voorafgaande overtreding van Tsunashima op Verstraete. Nadat de VAR hem naar het scherm riep, vond ook scheidsrechter Laforge het op basis van de beelden een fout. Geen vroege voorsprong dus voor Antwerp.

Nozawa houdt Maziz af

Het was het begin van een evenwichtige eerste helft, waarin de beste Leuvense kans er kwam na een fraaie aanval. Verlinden stuurde Akimoto diep op links. Maziz kwam voor zijn man op de lage flankvoorzet van de Japanner, Nozawa hield met een prima reflex de brilscore op het bord. Bij de rust zat OHL zo virtueel in de play-downs, omdat Zulte Waregem op voorsprong stond tegen Charleroi.

Beter nieuws voor de Leuvenaars was dat ref Laforge kort na rust geel trok voor Van den Bosch na een stevige overtreding. De verdediger stond al met een geel karton achter zijn naam. Toen de OHL-spelers Laforge hierop wezen, stuurde hij Van den Bosch vroegtijdig naar de kleedkamers. Uiteraard kwam daarna haast alle initiatief van OHL, maar zo simpel was het niet om de Antwerp-defensie uit verband te spelen.

Lang wachten op verlossing voor OHL

Vlak voor het aanbreken van het slotkwartier leek de verlossing daar toch te zijn voor OHL. Na terugkoppen van Kaba liet Nozawa het schot van Maziz door zijn handen glippen. De lijnrechter zag echter buitenspel van Kaba. Een voorzet van Akimoto kwam net iets te hoog op het hoofd van Maertens. De invaller kopte van dichtbij over.

De tijd was stilaan ook een tegenstander voor OHL. Viel er nog een appel uit de kast, in Leuven of in Waregem? Het was aan Den Dreef dat het gebeurde. Kaba kopte in de slotminuut raak op hoekschop van Schrijvers, via het been van Renders ging de bal in doel. OHL speelt dus net als Antwerp de Europe Play-offs en kan een avondje vieren. Zulte Waregem moet de play-downs spelen. 

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 6.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Pletinckx Ewoud 90' 7.9 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Nyakossi Roggerio 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
Dussenne Noë   83' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Teklab Henok 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Schrijvers Siebe A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Verstraete Birger 83' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Akimoto Takahiro 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Maziz Youssef   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Verlinden Thibaud 72' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 7' 6.8  
Karim Traoré Abdoul 0'  
Vaesen Kyan 7' 6.4  
Lakomy Lukasz 0'  
Maertens Mathieu 18' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Kaba Sory  27' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/10 (40%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Jochmans Owen 0'  
Opoku Davis 7' 7.1  
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/46 (28.3%)
  • Balverliezen: 22
Tsunashima Yuto   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Van Den Bosch Zeno   50' 5.8 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Bijl Glenn   87' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
Renders Semm 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)
Dierckx Xander 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Praet Dennis 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Scott Christopher 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Valencia Anthony 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Kerk Gyrano 87' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Janssen Vincent   78' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 3' 6.4  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Kouyaté Kiki 3' 6.6  
Diawara Mahamadou 0'  
Hamdaoui Youssef 12' 6.7 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tuypens Eran 19' 6.9 -
Vandeplas Gerard 0'  
Herbeleef OH Leuven - Antwerp
20:32

Kon OHL voor het derde jaar op rij het trucje klaar spelen om zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie te verzekeren van het behoud? Een goed voorteken was d...

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

21:40

OHL heeft het weer klaargespeeld in de laatste match, in de laatste minuten. Felice Mazzu heeft dat nu ook eens mogen ervaren en haalt zijn gram na een moeilijke periode.

Vooraf

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

10:45

OHL heeft er een handje van weg om voor eigen publiek op de laatste speeldag de zege van het behoud te boeken. Zo verliep het de vorige twee seizoenen. Lukt dit voor het de...

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
