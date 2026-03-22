OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

Kon OHL voor het derde jaar op rij het trucje klaar spelen om zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie te verzekeren van het behoud? Een goed voorteken was dat het de vorige twee keer in eigen huis lukte. Deze keer ontvingen de Leuvenaars Antwerp aan Den Dreef.

OHL kon opnieuw beroep doen op Schrijvers en Verlinden: logisch dat Mazzu met hen tussen de lijnen de play-downs wilde vermijden. Bij Antwerp was er slechts één wijziging ten opzichte van vorige week: Dierckx verving de geschorste Foulon. Witte, groene en rode vlaggen in de tribunes moesten dienen als stimulans voor de thuisspelers. Die beleefden ei zo na echter een rampzalige start.

Na een afgeblokt schot van Valencia werd Janssen gevonden en die scoorde van dichtbij. Bij OHL was er echter protest voor een voorafgaande overtreding van Tsunashima op Verstraete. Nadat de VAR hem naar het scherm riep, vond ook scheidsrechter Laforge het op basis van de beelden een fout. Geen vroege voorsprong dus voor Antwerp.

Nozawa houdt Maziz af

Het was het begin van een evenwichtige eerste helft, waarin de beste Leuvense kans er kwam na een fraaie aanval. Verlinden stuurde Akimoto diep op links. Maziz kwam voor zijn man op de lage flankvoorzet van de Japanner, Nozawa hield met een prima reflex de brilscore op het bord. Bij de rust zat OHL zo virtueel in de play-downs, omdat Zulte Waregem op voorsprong stond tegen Charleroi.

Beter nieuws voor de Leuvenaars was dat ref Laforge kort na rust geel trok voor Van den Bosch na een stevige overtreding. De verdediger stond al met een geel karton achter zijn naam. Toen de OHL-spelers Laforge hierop wezen, stuurde hij Van den Bosch vroegtijdig naar de kleedkamers. Uiteraard kwam daarna haast alle initiatief van OHL, maar zo simpel was het niet om de Antwerp-defensie uit verband te spelen.

Lang wachten op verlossing voor OHL

Vlak voor het aanbreken van het slotkwartier leek de verlossing daar toch te zijn voor OHL. Na terugkoppen van Kaba liet Nozawa het schot van Maziz door zijn handen glippen. De lijnrechter zag echter buitenspel van Kaba. Een voorzet van Akimoto kwam net iets te hoog op het hoofd van Maertens. De invaller kopte van dichtbij over.





De tijd was stilaan ook een tegenstander voor OHL. Viel er nog een appel uit de kast, in Leuven of in Waregem? Het was aan Den Dreef dat het gebeurde. Kaba kopte in de slotminuut raak op hoekschop van Schrijvers, via het been van Renders ging de bal in doel. OHL speelt dus net als Antwerp de Europe Play-offs en kan een avondje vieren. Zulte Waregem moet de play-downs spelen.