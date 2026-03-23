Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Oud-Heverlee Leuven is gered en het seizoen is dus nu al geslaagd aan Den Dreef. Een gewaagde, maar geslaagde gok van Felice Mazzù is het gebleken. En zo kunnen ze in de Europe Play-offs verder gaan op hun elan.

Geen verrassing dat er na speeldag 30 een geëmotioneerde Felice Mazzù voor de pers verscheen. De coach van OHL heeft in zijn carrière al hoogte- en dieptepunten gekend, maar de snelheid waarmee hij de voorbije jaren van het ene uiterste naar het andere ging, had menigeen tegen de vlakte geslagen.

"Ik vecht al tweeënhalf jaar tegen de play-downs en ik heb heel moeilijke momenten gekend", vertrouwde hij toe. "Het was niet eenvoudig. Het is ook een verdiende beloning voor mij. Ik heb nooit opgegeven", verklaarde Mazzù na de zege van OHL tegen Antwerp, meteen goed voor het behoud.

Felice Mazzù nam een risico bij OHL

Ook al verwijst hij naar die voorbije twee seizoenen vechten tegen de degradatie, met STVV en Sporting Charleroi, Mazzù zit al langer in zwaar weer. Want zijn overstap van Union Saint-Gilloise naar Anderlecht — achteraf bekeken nog altijd moeilijk te begrijpen voor alle partijen — luidde zijn val in.

Bij USG beleefde Felice Mazzù een echte droom: de promotie naar 1A en prestaties waaraan België toen nog niet gewend was, maakten van de Carolo opnieuw de lieveling van het Belgische voetbal na een (zeer) lastige passage bij ... KRC Genk.





Bij Anderlecht was hij de verkeerde man op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats: een coach met een profiel dat niet per se bij paars-wit paste, bovendien als opvolger van icoon Vincent Kompany... in een club in volle ontreddering. Drieënhalf jaar later toont wat er bij RSCA is gebeurd dat Mazzù niet de enige schuldige was.

Maar nadat zijn tweede passage bij Sporting Charleroi zo triest eindigde leek het erop dat de ster van Mazzù begon te verbleken. Als zelfs "thuis", in zijn Mambourg, de Mazzù-methode, die vooral steunt op het menselijke en de mentaliteit, niet meer werkte, was dat misschien het begin van het einde. "Ik heb veel negativiteit gekregen van anderen, bewust of onbewust", gaf hij zondag toe.

Mazzù treft Charleroi en Genk in PO2

En na alweer een moeilijke situatie bij Sint-Truiden leek bij OH Leuven overnemen bijna waanzin. Opnieuw een Nederlandstalige club — tot dusver niet zijn beste biotoop — in een rampsituatie (de club stond voorlaatste in de Pro League), zo snel na zijn vorige mislukking? Men vreesde dat, als Mazzù nu zou struikelen, hij net als andere coaches heropbouw zou moeten zoeken in de Challenger Pro League.

Maar kijk: met 25 punten uit 18 matchen, terwijl OHL voor zijn komst 8 op 33 had gepakt, is Felice Mazzù in zijn opzet geslaagd. In de play-offs treft hij nu... Charleroi en Genk, twee van zijn ex-clubs, en ook al is hij niet haatdragend, hij zal iedereen graag nog eens tonen waarom hij ooit een van de meest in het oog springende coaches in 1A was.