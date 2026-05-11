Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Anderlecht heeft het schorsingsvoorstel voor Mihajlo Cvetkovic ontvangen na zijn rode kaart tegen KAA Gent. Het bondsparket vraagt een sanctie van drie speeldagen effectief en één speeldag voorwaardelijk voor de slaande bewegingen van de jonge Servische spits richting Siebe Van Der Heyden.

Daarnaast hangt Cvetkovic ook een geldboete van 3.500 euro boven het hoofd. De negentienjarige aanvaller verloor zondag zijn kalmte tijdens het duel in Gent en werd rechtstreeks uitgesloten. De fase zorgde achteraf voor heel wat discussie, zeker omdat Van Der Heyden zelf toegaf dat hij “probeerde in het hoofd van zijn tegenstander te kruipen”.

Cvetkovic kan zelfs bekerfinale missen

Bij Anderlecht lijken ze zich vooralsnog weinig zorgen te maken over de bekerfinale van donderdag tegen Union Saint-Gilloise. Paars-wit zal normaal gezien beroep aantekenen tegen het voorstel van het bondsparket, waardoor de straf voorlopig opgeschort wordt.

Dat betekent concreet dat Cvetkovic inzetbaar blijft voor de clash tegen Union in het Koning Boudewijnstadion. De zaak zal immers pas later behandeld worden door de Geschillencommissie, waardoor een definitieve uitspraak vermoedelijk pas na de bekerfinale volgt.

Al is er ook nog een andere mogelijkheid. Mocht Cvetkovic voor de disciplinaire commissie moeten verschijnen en daar een schorsing van vijf effectieve wedstrijden krijgen, dan heeft een eventueel beroep van Anderlecht geen opschortend effect en mist hij de bekerfinale.

Drie speeldagen schorsing? Dan zit zijn seizoen erop

Voor Anderlecht is dat uiteraard een belangrijk gegeven. Ondanks zijn jeugdigheid blijft Cvetkovic een interessante offensieve optie binnen de selectie van Jérémy Taravel. Bovendien wil paars-wit in de finale absoluut met zijn sterkst mogelijke kern aantreden in de jacht op een eerste prijs sinds 2017.



De kans lijkt wel groot dat Cvetkovic uiteindelijk nog een stevige sanctie krijgt. Met drie effectieve speeldagen zou zijn seizoen in de competitie zelfs voorbij zijn. Anderlecht heeft nog slechts drie wedstrijden voor de boeg in de Champions’ Play-offs.

De Brusselaars hopen ondertussen vooral dat de Serviër zijn les heeft geleerd. Verschillende ploegmaats sprongen na de wedstrijd wel in de bres voor de jonge aanvaller en noemden het incident een “fout van de jeugd”. Toch beseft men intern ook dat dergelijke reacties op dit niveau niet mogen gebeuren.

