Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Kevin Vanbuggenhout vanuit King Power at Den Dreef Stadion
OHL heeft het weer klaargespeeld in de laatste match, in de laatste minuten. Felice Mazzu heeft dat nu ook eens mogen ervaren en haalt zijn gram na een moeilijke periode.

OHL heeft op de valreep de play-downs vermeden. Tijd dus om te feesten en te relaxen. "Ik geef de spelers zeven dagen vakantie: ze zijn een week vrij. Dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt wat we in Play-off 2 doen. We hebben het hele seizoen gestreden om geen play-downs te moeten spelen en iedereen verdient een beloning."

Mazzu wil waken over het mentale welzijn van zijn jongens. "Zoals bij alles in het leven is ook in het voetbal het mentale het belangrijkste. Belangrijker dan fysiek of tactiek. We hebben deze match gewonnen op mentaal vlak. De week vrijaf gaat de spelers en de staf goed doen. Daarna gaan we werken om mooie dingen te laten zien in Play-off 2."

Mazzu heeft geen gemakkelijke periode gekend

De kwalificatie voor de Europe Play-offs mag ook beschouwd worden als een persoonlijke overwinning voor Mazzu. "Ik vecht al twee jaar en een half tegen de play-downs en heb zeer moeilijke momenten gekend", bekent Mazzu. "Het is niet eenvoudig geweest. Dit is ook een verdiende beloning voor mij. Ik heb nooit mijn hoofd laten hangen."

Zijn status is ook niet meer hetzelfde als bij zijn succesperiode bij Union. "Het maakt me niet uit wat andere mensen over mij denken. Ik heb veel negativiteit van anderen over mij heen gekregen, of dat nu zo bedoeld was of onbedoeld. Ik ben kalm gebleven. In enkele clubs ben ik onderuit gegaan, maar dankzij mijn staf en spelers herleef ik. Dat doet enorm goed."

Mazzu heeft op de persconferentie ook zijn analyse gegeven over de thuiswedstrijd van OHL tegen Antwerp en de volledige competitie. Hij vindt dat OHL de kwalificatie voor Play-off 2 al lang verdiend had en somt enkele wedstrijden op waarin zijn team volgens hem recht had op meer punten. 

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" Reactie

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

