🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

OHL heeft het weer klaargespeeld in de laatste match, in de laatste minuten. Felice Mazzu heeft dat nu ook eens mogen ervaren en haalt zijn gram na een moeilijke periode.

OHL heeft op de valreep de play-downs vermeden. Tijd dus om te feesten en te relaxen. "Ik geef de spelers zeven dagen vakantie: ze zijn een week vrij. Dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt wat we in Play-off 2 doen. We hebben het hele seizoen gestreden om geen play-downs te moeten spelen en iedereen verdient een beloning."

Mazzu wil waken over het mentale welzijn van zijn jongens. "Zoals bij alles in het leven is ook in het voetbal het mentale het belangrijkste. Belangrijker dan fysiek of tactiek. We hebben deze match gewonnen op mentaal vlak. De week vrijaf gaat de spelers en de staf goed doen. Daarna gaan we werken om mooie dingen te laten zien in Play-off 2."

Mazzu heeft geen gemakkelijke periode gekend

De kwalificatie voor de Europe Play-offs mag ook beschouwd worden als een persoonlijke overwinning voor Mazzu. "Ik vecht al twee jaar en een half tegen de play-downs en heb zeer moeilijke momenten gekend", bekent Mazzu. "Het is niet eenvoudig geweest. Dit is ook een verdiende beloning voor mij. Ik heb nooit mijn hoofd laten hangen."

Zijn status is ook niet meer hetzelfde als bij zijn succesperiode bij Union. "Het maakt me niet uit wat andere mensen over mij denken. Ik heb veel negativiteit van anderen over mij heen gekregen, of dat nu zo bedoeld was of onbedoeld. Ik ben kalm gebleven. In enkele clubs ben ik onderuit gegaan, maar dankzij mijn staf en spelers herleef ik. Dat doet enorm goed."

Mazzu heeft op de persconferentie ook zijn analyse gegeven over de thuiswedstrijd van OHL tegen Antwerp en de volledige competitie. Hij vindt dat OHL de kwalificatie voor Play-off 2 al lang verdiend had en somt enkele wedstrijden op waarin zijn team volgens hem recht had op meer punten.