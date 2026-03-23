Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Royal Antwerp FC verloor op de slotspeeldag met 1-0 op OH Leuven. Een pijnlijke afsluiter van de reguliere competitie, maar tekenend voor het seizoen van The Great Old.

Scoringsprobleem bij The Great Old

Met een doelpuntensaldo van -1 eindigt Royal Antwerp FC de competitie als tiende, met amper 35 punten van de 90 achter hun naam. Een stevige teleurstelling.

“Joseph Oosting vertelde dat hij progressie ziet, maar in de laatste acht wedstrijden maakte Antwerp slechts drie doelpunten. Dat verontrust mij”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Al durft hij wel twee fases aanhalen waarbij Antwerp niet kreeg wat het moest: de goal van Kouyaté tegen La Louvière en het doelpunt van Janssen tegen OHL van zondag.

Antwerp is bestolen

“Ik kan niet begrijpen waarom Nicolas Laforge deze goal afkeurde. Ik denk niet dat Tsunashima een fout maakte. Nu ik de beelden heb teruggezien, vind ik dat er heel weinig aan was. Antwerp werd bestolen, net als in La Louvière”, is hij heel erg duidelijk.

Dat is ook de mening van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot. In de nabespreking van speeldag is hij formeel. "De goal van Vincent Janssen moest niet afgekeurd worden", zo vertelt hij op DAZN.



Lees ook... 🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur›

Dat zouden zes extra punten geweest zijn voor Royal Antwerp, maar 41 punten was nog niet voldoende geweest voor de Champions’ Play-offs. RSC Anderlecht eindigde als zesde met 44 punten achter hun naam.

“Met 41 op 90 oogde de balans iets positiever, maar we moeten durven toegeven dat het spel niet is zoals we dat de laatste jaren gewoon waren”, besluit Goots.