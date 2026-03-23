Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen
Royal Antwerp FC verloor op de slotspeeldag met 1-0 op OH Leuven. Een pijnlijke afsluiter van de reguliere competitie, maar tekenend voor het seizoen van The Great Old.

Met een doelpuntensaldo van -1 eindigt Royal Antwerp FC de competitie als tiende, met amper 35 punten van de 90 achter hun naam. Een stevige teleurstelling.

“Joseph Oosting vertelde dat hij progressie ziet, maar in de laatste acht wedstrijden maakte Antwerp slechts drie doelpunten. Dat verontrust mij”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Al durft hij wel twee fases aanhalen waarbij Antwerp niet kreeg wat het moest: de goal van Kouyaté tegen La Louvière en het doelpunt van Janssen tegen OHL van zondag.

“Ik kan niet begrijpen waarom Nicolas Laforge deze goal afkeurde. Ik denk niet dat Tsunashima een fout maakte. Nu ik de beelden heb teruggezien, vind ik dat er heel weinig aan was. Antwerp werd bestolen, net als in La Louvière”, is hij heel erg duidelijk.

Dat is ook de mening van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot. In de nabespreking van speeldag is hij formeel. "De goal van Vincent Janssen moest niet afgekeurd worden", zo vertelt hij op DAZN.

Dat zouden zes extra punten geweest zijn voor Royal Antwerp, maar 41 punten was nog niet voldoende geweest voor de Champions’ Play-offs. RSC Anderlecht eindigde als zesde met 44 punten achter hun naam.

“Met 41 op 90 oogde de balans iets positiever, maar we moeten durven toegeven dat het spel niet is zoals we dat de laatste jaren gewoon waren”, besluit Goots.

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

