🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij OHL, ondanks de handhaving. Felice Mazzu moet mogelijk de plooien nog helemaal gladstrijken met Thibaud Verlinden. Daarnaast is het de vraag hoe OHL de Europe Play-offs zal benaderen. Er zijn dus nog een paar losse eindjes om af te handelen.

Het was toch een opvallend moment in die laatste competitiematch: na ruim 70 minuten haalde Mazzu Verlinden naar de kant. Het thuispubliek reageerde met een oorverdovend fluitsignaal en Verlinden zelf moest aangemaand worden om het terrein te verlaten. "Je moet ieders karakter respecteren. Thibaud heeft zich al geëxcuseerd", meldt zijn trainer.

Mazzu wil er dan ook met de spons over gaan. "Zijn reactie doet me plezier, want het betekent dat hij nog de drang had om de match te winnen. We zullen het bespreken, maar er is voor mij geen enkel probleem. Ik begrijp de supporters, maar onze data toonden aan dat Thibaud in het rood ging. Ik had nog frisse spelers op de bank zitten en zijn vervanger Mathieu Maertens bracht bij wat ik dacht dat hij kon bijbrengen."

Serieus gesprek tussen Mazzu en bestuur

Dit zal sneller geklasseerd worden door de kwalificatie voor Play-off 2 die gevierd kon worden. Gaat OHL die play-offs gebruiken om het volgende seizoen voor te bereiden? "Ik ga die vraag nu niet beantwoorden. Ik ga een heel serieus gesprek hierover hebben met mijn groep en met de directie. Ik heb goesting om het in Play-off 2 heel serieus op te nemen, omdat ik denk dat deze groep in staat is om mooie dingen te laten zien."

"Of we toch jongere spelers meer minuten geven, zullen we moeten zien. Ik heb niet veel zin om bepaalde spelers te laten vallen", stuurt Mazzu een duidelijk signaal. Eenzelfde geluid horen we bij Sory Kaba, de matchwinnaar tegen Antwerp. "Ik hoop dat we Play-off 2 serieus gaan aanpakken. Vorig jaar was de nacompetitie voor ons niet zo goed. Ik wil het serieus aanpakken."

Deze keer Kaba de man van de late winnende treffer

Een duidelijke wens dus van de OHL-held. "Ik denk dat de ploegmaats en de club dat ook willen." De bal ligt wat dat betreft in het kamp van het bestuur om deze indruk te bevestigen. In elk geval heeft OHL het weer maar eens geflikt in de slotminuten van een beslissende wedstrijd. "Het bestuur vertelde ons dat dit niet de eerste keer was. Het is mooi om dit gevoel te hebben."