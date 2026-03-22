Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6
Foto: © photonews

Racing Genk heeft de laatste strohalm om in de top 6 te eindigen niet kunnen grijpen. Op het veld van La Louvière kwam Genk tot tweemaal toe op een dubbele voorsprong maar La Louvière kwam telkens gelijk, tot 5-5 zelfs. Het resultaat maakte uiteindelijk niet uit door de winst van Gent.

Dubbele voorsprong Genk

Zowel Racing Genk als La Louvière hadden hun lot niet meer in eigen handen. Eén ding was wel duidelijk voor beide ploegen en dat is dat er gewonnen moest worden door beide ploegen om nog kans te maken op hun doel dit reguliere seizoen. Voor Racing Genk was dat de top 6, bij La Louvière het vermijden van de laatste 4.

De bezoekers uit Genk begonnen het beste aan die missie want na nog geen 10 minuten stond het 0-1. Een corner van Genk raakte niet weggewerkt en belandde bij Heymans aan de tweede paal. Die twijfelde niet en legde de bal in de verste benedenhoek in doel.

De thuisploeg besloot om Genk ook nog eens een handje te helpen want na een steekpass van Karetsas botsten Peano en Okou op elkaar waardoor Mirisola de voorsprong verdubbelde in een leeg doel. De schaapjes leken op het droge te staan voor de Limburgers.

La Louvière opnieuw op gelijke hoogte

Maar niet voor de eerste keer dit seizoen ging het toch nog even mis bij Genk. Nadat Kongolo te makkelijk een hoekschop weg gaf, wist Okou aan de tweede paal de aansluitingstreffer tegen de touwen te trappen. En even later was de dubbele voorsprong van Genk helemaal weg. Gillot omspeelde Kayembe op de rechterflank en bereikte Afriyie in de 16 met een lage pass achteruit. Die twijfelde niet om de 2-2 hoog tegen de touwen te trappen.

Opnieuw Genk

Nog voor de rust was de dubbele voorsprong voor Genk als sneeuw voor de zon verdwenen en leek het nog heel tricky te worden. Maar toch lukte het hen nog om met een euforisch gevoel naar de kleedkamer te gaan want in de omschakeling had Ito veel ruimte op links Dat zag Heymans ook die de bal van rechts aangespeeld kreeg. Ito twijfelde niet en maakte de 2-3.

Na rust liet Zakaria El Ouahdi zien waarom Genk hem zo hard gemist heeft in Freiburg afgelopen donderdag. De rechtsachter was in de omschakeling goed meegekomen op rechts en werd perfect aangespeeld door Heymans. Gillot werd als een volleerd winger uitgekapt door El Ouahdi waarna het leer hoog in doel verdween.

Door de virtuele standen op de andere velden leek Genk vooral op zoek te moeten gaan naar doelpunten om Anderlecht nog in te halen maar daar stak Peano een stokje voor door ondanks vier tegendoelpunten nog steeds alert te keepen op zijn lijn.

Aan de overkant zorgde laks verdedigen er opnieuw voor dat La Louvière opnieuw in de partij kon komen. Opnieuw was er veel ruimte op rechts, ditmaal voor Liongola. Die zette laag voor en hoewel Lawal aan een uitstekende wedstrijd bezig was met onder meer een kattenreflex op een kopbal van Fall, zat het hem hier opnieuw niet mee. De Oostenrijker wou tussenkomen, kreeg de bal tegen zijn arm en devieerde het leer zo onfortuinlijk in zijn eigen doel.

Geen 3-6, wel 5-5

Er waren al 7 doelpunten gemaakt maar aan alles voelde je dat het daar niet bij zou blijven en dat bleek al snel. Karetsas dribbelde zich vrij op de rechterflank en vond de ingevallen Bibout voor doel die de 3-5 van dichtbij tegen de touwen kopte. Op het veld reageerden de spelers van Genk nogal gelaten maar op de bank wilden ze zo snel mogelijk opnieuw aftrappen om met het doelpuntensaldo Anderlecht nog uit de top 6 te kegelen.

Heynen kopte de kans voor de 3-6 en een ultiem slotoffensief in de blessuretijd nog tegen de paal waardoor het onmogelijk werd voor Racing Genk en dat resulteerde in een complete capitulatie. Want in diezelfde blessuretijd ging Lawal in de fout op een schot van Nsingi én zorgde een stilstaande fase van Gillot opnieuw voor heibel in de Genkse 16 waardoor het niet 3-6 werd maar toch nog 5-5 in de Easi arena. Een gelijkspel maar met twee verliezers van de speeldag, ondanks de 10 doelpunten.

Opstellingen

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Faye Wagane 90' 6.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Okou Yllan 90' 6.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Maisonneuve Maxence 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Liongola Jordi   88' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 24
Lahssaini Sami 87' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Ito Joël 80' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Gillot Nolan A A A 90' 8.9 -
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/13 (46.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Ashimeru Majeed 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Moussa Fall Pape 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Afriyie Jerry 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Gueulette Samuel 3' 5.8  
Benavides Dario 0'  
Alain Lamego Djibril 0'  
Nsingi Nachon 10' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Soumaré Bryan   19' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 2' 5.8  
KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias   90' 6.5 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Smets Matte 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
Ndenge Kongolo Josue 80' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Kayembe Joris 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 55/72 (76.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/21 (14.3%)
  • Balverliezen: 23
Bangoura Ibrahima Sory 58' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Heynen Bryan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Karetsas Konstantinos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/37 (73%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 26
Heymans DaanA A 90' 8.8 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Ito Junya 80' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mirisola Robin 69' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Bank
Sadick Aliu Mujaid 10' 5.6 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 21' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Bibout Aaron 10' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Sattlberger Nikolas 32' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Herbeleef La Louvière - KRC Genk
20:37

Racing Genk heeft de laatste strohalm om in de top 6 te eindigen niet kunnen grijpen. Op het veld van La Louvière kwam Genk tot tweemaal toe op een dubbele voorsprong maar ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
