Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

Racing Genk heeft de laatste strohalm om in de top 6 te eindigen niet kunnen grijpen. Op het veld van La Louvière kwam Genk tot tweemaal toe op een dubbele voorsprong maar La Louvière kwam telkens gelijk, tot 5-5 zelfs. Het resultaat maakte uiteindelijk niet uit door de winst van Gent.

Dubbele voorsprong Genk

Zowel Racing Genk als La Louvière hadden hun lot niet meer in eigen handen. Eén ding was wel duidelijk voor beide ploegen en dat is dat er gewonnen moest worden door beide ploegen om nog kans te maken op hun doel dit reguliere seizoen. Voor Racing Genk was dat de top 6, bij La Louvière het vermijden van de laatste 4.

De bezoekers uit Genk begonnen het beste aan die missie want na nog geen 10 minuten stond het 0-1. Een corner van Genk raakte niet weggewerkt en belandde bij Heymans aan de tweede paal. Die twijfelde niet en legde de bal in de verste benedenhoek in doel.

De thuisploeg besloot om Genk ook nog eens een handje te helpen want na een steekpass van Karetsas botsten Peano en Okou op elkaar waardoor Mirisola de voorsprong verdubbelde in een leeg doel. De schaapjes leken op het droge te staan voor de Limburgers.

La Louvière opnieuw op gelijke hoogte

Maar niet voor de eerste keer dit seizoen ging het toch nog even mis bij Genk. Nadat Kongolo te makkelijk een hoekschop weg gaf, wist Okou aan de tweede paal de aansluitingstreffer tegen de touwen te trappen. En even later was de dubbele voorsprong van Genk helemaal weg. Gillot omspeelde Kayembe op de rechterflank en bereikte Afriyie in de 16 met een lage pass achteruit. Die twijfelde niet om de 2-2 hoog tegen de touwen te trappen.





Opnieuw Genk

Nog voor de rust was de dubbele voorsprong voor Genk als sneeuw voor de zon verdwenen en leek het nog heel tricky te worden. Maar toch lukte het hen nog om met een euforisch gevoel naar de kleedkamer te gaan want in de omschakeling had Ito veel ruimte op links Dat zag Heymans ook die de bal van rechts aangespeeld kreeg. Ito twijfelde niet en maakte de 2-3.

Na rust liet Zakaria El Ouahdi zien waarom Genk hem zo hard gemist heeft in Freiburg afgelopen donderdag. De rechtsachter was in de omschakeling goed meegekomen op rechts en werd perfect aangespeeld door Heymans. Gillot werd als een volleerd winger uitgekapt door El Ouahdi waarna het leer hoog in doel verdween.

Door de virtuele standen op de andere velden leek Genk vooral op zoek te moeten gaan naar doelpunten om Anderlecht nog in te halen maar daar stak Peano een stokje voor door ondanks vier tegendoelpunten nog steeds alert te keepen op zijn lijn.

Aan de overkant zorgde laks verdedigen er opnieuw voor dat La Louvière opnieuw in de partij kon komen. Opnieuw was er veel ruimte op rechts, ditmaal voor Liongola. Die zette laag voor en hoewel Lawal aan een uitstekende wedstrijd bezig was met onder meer een kattenreflex op een kopbal van Fall, zat het hem hier opnieuw niet mee. De Oostenrijker wou tussenkomen, kreeg de bal tegen zijn arm en devieerde het leer zo onfortuinlijk in zijn eigen doel.

Geen 3-6, wel 5-5

Er waren al 7 doelpunten gemaakt maar aan alles voelde je dat het daar niet bij zou blijven en dat bleek al snel. Karetsas dribbelde zich vrij op de rechterflank en vond de ingevallen Bibout voor doel die de 3-5 van dichtbij tegen de touwen kopte. Op het veld reageerden de spelers van Genk nogal gelaten maar op de bank wilden ze zo snel mogelijk opnieuw aftrappen om met het doelpuntensaldo Anderlecht nog uit de top 6 te kegelen.

Heynen kopte de kans voor de 3-6 en een ultiem slotoffensief in de blessuretijd nog tegen de paal waardoor het onmogelijk werd voor Racing Genk en dat resulteerde in een complete capitulatie. Want in diezelfde blessuretijd ging Lawal in de fout op een schot van Nsingi én zorgde een stilstaande fase van Gillot opnieuw voor heibel in de Genkse 16 waardoor het niet 3-6 werd maar toch nog 5-5 in de Easi arena. Een gelijkspel maar met twee verliezers van de speeldag, ondanks de 10 doelpunten.