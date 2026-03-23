Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

De maskers zijn afgevallen, het regulier seizoen is achter de rug. De play-offs zijn ook gekend en KRC Genk is er niet bij in de top-6. Daarmee hebben ze toch wel een teleurstellend seizoen achter de rug.

Wie vooraf had voorspeld dat STVV en KV Mechelen wél in de Champions' Play-offs zouden zitten en KRC Genk niet? Die is nu mogelijk rijk. Tegen La Louvière bewees KRC Genk nogmaals in welk bedje ze ziek zijn.

KRC Genk krijgt ploeg niet op de rails voorlopig

Te veel tegendoelpunten, te weinig consistentie. Ook Nicky Hayen heeft de problemen die er al waren onder Thorsten Fink niet miraculeus doen verdwijnen. En dus mag er met 42 punten uit dertig wedstrijden over een teleurstellend seizoen gesproken worden.

In de Europa League deden ze het wel goed, al werden ze vorige week ook daar uitgeschakeld door Freiburg in de achtste finales. Maar in de eigen competitie had het simpelweg veel meer moeten zijn van de Limburgers.

KRC Genk de ontgoocheling van het seizoen in de Jupiler Pro League

Dat beseft ook Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt: "KRC Genk is voor mij nationaal de teleurstelling van het seizoen op basis van de kwaliteit van de spelerskern voor mij. De 5-5 was de perfecte samenvatting van het seizoen van Genk."

"Tien tegendoelpunten op vier dagen, het ene nog dwazer dan het andere met toch een labiele doelman. Die staat nu in het doel waar ook Penders, Courtois en Bailly hebben ingestaan. Maar goed: het is een collectief falen", verwees hij ook naar de keeperskwestie.