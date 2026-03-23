Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

KRC Genk is er niet in geslaagd om de Champions' Play-offs te spelen. Het speelde op de slotspeeldag 5-5 gelijk bij La Louvière. Zeker voor doelman Tobias Lawal was het een gitzwarte week te noemen.

Het zag er lange tijd goed uit voor KRC Genk. KAA Gent stond op een gelijkspel bij Dender, waardoor de Limburgers virtueel in de Champions’ Play-offs zaten. En even leek er op doelsaldo zelfs nog iets mogelijk tegenover RSC Anderlecht.

Geen goede week voor Tobias Lawal

Uiteindelijk viel het echter op een andere manier in zijn plooi. En tot overmaat van ramp incasseerde KRC Genk in het slot nog twee doelpunten, goed voor een 5-5 gelijkspel. Zeker voor doelman Tobias Lawal was het een zware week.

Donderdag ging hij al aan het klungelen tegen Freiburg, zondag deed hij dat dunnetjes over tegen La Louvière. Op twee stilstaande fases stond hij twee keer perplex terwijl hij meer leek te kunnen doen ... en het kon erger.

Heeft KRC Genk een keepersprobleem?

De 3-4 was een ongevaarlijke voorzet die hij zelf in doel caprioleerde, de 4-5 leek ons een zeer houdbare bal. Geen goede beurt, alweer. En er was dit seizoen al heel wat te doen over de keuze voor Lawal, terwijl er met Van Crombrugge een valabel alternatief was/is.

Lees ook... "Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist›

"Of we een keepersprobleem hebben? We weten dat het de laatste weken en maanden heel moeilijk is geweest. Het is jammer dat het gebeurt, maar wij blijven iedereen verdedigen. Elke positie op het veld zal worden bekeken, niet enkel die van Lawal."