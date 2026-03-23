Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

De gemiste top zes en de spectaculaire 5-5 in La Louvière hebben bij RC Genk voor een stevige wake-upcall gezorgd. Vooral de manier waarop een 3-5-voorsprong in de slotfase nog uit handen werd gegeven, hakt erin.

Voor coach Nicky Hayen is het duidelijk: er moeten keuzes gemaakt worden. Hayen kondigde na afloop aan dat hij strenger zal zijn voor zijn selectie. “Ik zal nu voor jongens kiezen die 100% mee zijn met ons verhaal”, klonk het veelzeggend bij HBvL. Daarmee zet hij de deur open voor ingrijpende beslissingen in de aanloop naar de Europe Play-offs.

De trainer beseft dat het probleem dieper zit dan één wedstrijd. Hoewel Genk offensief opnieuw zijn kwaliteiten toonde, was de defensieve kwetsbaarheid pijnlijk zichtbaar. Vooral de makkelijke tegendoelpunten en individuele fouten, onder meer van doelman Tobias Lawal, onderstrepen dat niet iedereen op het vereiste niveau presteert.

Hayen liet verstaan dat niemand nog zeker is van zijn plaats. “We maken na elke match een heel nuchtere analyse”, zei hij, waarbij hij duidelijk maakte dat niet alleen Lawal onder de loep ligt.

De grilligheid van Genk dit seizoen speelt daarbij een grote rol. Sterke prestaties werden te vaak gevolgd door zwakke wedstrijden, waardoor de ploeg uiteindelijk naast de top zes greep. Volgens Hayen ontbreekt het vooral aan stabiliteit en scherpte op cruciale momenten.

Met de interlandbreak voor de deur krijgt Genk even tijd om de wonden te likken. Maar die periode zal ook gebruikt worden om de groep te hertekenen. Hayen wil een elftal dat constanter presteert en minder fouten maakt. En daarvoor rekent hij enkel nog op spelers die volledig achter zijn visie staan.