Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Foto: © photonews

De gemiste top zes en de spectaculaire 5-5 in La Louvière hebben bij RC Genk voor een stevige wake-upcall gezorgd. Vooral de manier waarop een 3-5-voorsprong in de slotfase nog uit handen werd gegeven, hakt erin. 

Voor coach Nicky Hayen is het duidelijk: er moeten keuzes gemaakt worden. Hayen kondigde na afloop aan dat hij strenger zal zijn voor zijn selectie. “Ik zal nu voor jongens kiezen die 100% mee zijn met ons verhaal”, klonk het veelzeggend bij HBvL. Daarmee zet hij de deur open voor ingrijpende beslissingen in de aanloop naar de Europe Play-offs.

De trainer beseft dat het probleem dieper zit dan één wedstrijd. Hoewel Genk offensief opnieuw zijn kwaliteiten toonde, was de defensieve kwetsbaarheid pijnlijk zichtbaar. Vooral de makkelijke tegendoelpunten en individuele fouten, onder meer van doelman Tobias Lawal, onderstrepen dat niet iedereen op het vereiste niveau presteert.

Hayen liet verstaan dat niemand nog zeker is van zijn plaats. “We maken na elke match een heel nuchtere analyse”, zei hij, waarbij hij duidelijk maakte dat niet alleen Lawal onder de loep ligt. 

Hayen gaat tijdens de interlandbreak keuzes maken bij Genk

De grilligheid van Genk dit seizoen speelt daarbij een grote rol. Sterke prestaties werden te vaak gevolgd door zwakke wedstrijden, waardoor de ploeg uiteindelijk naast de top zes greep. Volgens Hayen ontbreekt het vooral aan stabiliteit en scherpte op cruciale momenten.

Lees ook... Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit
Met de interlandbreak voor de deur krijgt Genk even tijd om de wonden te likken. Maar die periode zal ook gebruikt worden om de groep te hertekenen. Hayen wil een elftal dat constanter presteert en minder fouten maakt. En daarvoor rekent hij enkel nog op spelers die volledig achter zijn visie staan.

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

07:20
16
🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

15:15
Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

10:00
2
Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

15:19
Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

15:00
38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

12:20
Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

14:15
Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

14:30
Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

14:02
6
Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

11:40
Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

13:45
Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

13:30
Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

13:00
Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

13:15
1
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
1
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
2
Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

10:45
Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

11:22
4
Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

11:00
🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Reactie

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

09:15
12
Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

10:30
11
Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

09:30
13
Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

10:15
Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

09:00
Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

08:40
1
RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

09:15
1
"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

08:00
1
Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

07:40
Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

08:20
1
"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit Interview

"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

07:00
1
Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

06:30
4
Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

23:40
3
Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe" Reactie

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

05:30
Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak" Reactie

Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"

23:20
2

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

