Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

KRC Genk grijpt naast de Champions' Play-offs. Met de Europese uitschakeling er nog eens bij komt dat heel erg hard binnen.

Genk mist de top zes

Het zag er lange tijd bijzonder goed uit voor KRC Genk. KAA Gent geraakte niet voorbij Dender, waardoor de voorsprong van de Limburgers voldoende was voor een plekje in de top zes.

Toen Gent wel op voorsprong kwam, was er nog een mogelijkheid. Als Genk gelijk kwam qua punten met Anderlecht werd eerst gekeken naar het doelsaldo.

Op een bepaald moment was het verschil tussen beide ploegen slechts twee goals en als Genk dat kon overbruggen sprong het op basis van gescoorde doelpunten alsnog over Anderlecht. Maar zover kwam het niet, door de 5-5 van Genk zelf.

Europees ticket nog mogelijk

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We hadden het even in onze eigen handen, en we hebben het weggeven”, vertelt Zakaria El Ouahdi aan DAZN. "We hebben een sterke match gespeeld, het is hier nooit gemakkelijk.”

Genk leek op weg naar een vlotte zege, maar zover kwam het niet. “Ik vind het spijtig dat we het hebben weggeven. Het is heel jammer dat we niet in de Champions' Play-offs zitten, maar we kunnen nog steeds voor een Europees ticket gaan”, besloot hij.