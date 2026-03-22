Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk grijpt naast de Champions' Play-offs. Met de Europese uitschakeling er nog eens bij komt dat heel erg hard binnen.

Genk mist de top zes

Het zag er lange tijd bijzonder goed uit voor KRC Genk. KAA Gent geraakte niet voorbij Dender, waardoor de voorsprong van de Limburgers voldoende was voor een plekje in de top zes.

Toen Gent wel op voorsprong kwam, was er nog een mogelijkheid. Als Genk gelijk kwam qua punten met Anderlecht werd eerst gekeken naar het doelsaldo.

Op een bepaald moment was het verschil tussen beide ploegen slechts twee goals en als Genk dat kon overbruggen sprong het op basis van gescoorde doelpunten alsnog over Anderlecht. Maar zover kwam het niet, door de 5-5 van Genk zelf.

Europees ticket nog mogelijk

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We hadden het even in onze eigen handen, en we hebben het weggeven”, vertelt Zakaria El Ouahdi aan DAZN. "We hebben een sterke match gespeeld, het is hier nooit gemakkelijk.”

Lees ook... Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6
Genk leek op weg naar een vlotte zege, maar zover kwam het niet. “Ik vind het spijtig dat we het hebben weggeven. Het is heel jammer dat we niet in de Champions' Play-offs zitten, maar we kunnen nog steeds voor een Europees ticket gaan”, besloot hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
La Louvière
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
1
🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45
Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

22:30
🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen" Reactie

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

21:40
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

21:30
Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" Reactie

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

21:19
2
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10
Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

20:32
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

20:32
Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

20:29
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29
KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

20:29
Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

20:27
Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

20:43
Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

20:40
Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

20:00
Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

19:30
Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

19:00
'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

18:30
Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

14:30
Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

17:00
1
Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

15:30
4
Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

18:00
Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

17:30
"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

16:30
Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

16:00
5
Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

15:00
🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

14:00
3
'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

13:30
Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

21/03
Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

13:00
1
🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

12:30
5
🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

12:00
Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

11:30
3
LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" IXL IXL over Club Brugge - KV Mechelen: 4-1 Pé_1 Pé_1 over OH Leuven - Antwerp: 1-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht - Cercle Brugge: 2-3 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan" Joske89 Joske89 over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Joske89 Joske89 over La Louvière - KRC Genk: 5-5 Joske89 Joske89 over "Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist Meester Michel Meester Michel over FCV Dender EH - KAA Gent: 0-0 Goro Goro over Standard - Westerlo: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved