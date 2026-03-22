Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op
Foto: © photonews

Standard ontving Westerlo op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Teddy Teuma startte bij Standard en Nkada kreeg de voorkeur op Ayensa. Bij Westerlo kwam Lapage terug in het team.

Zowel Standard als Westerlo moeten tevreden zijn met een plaatsje in de Europe play-offs. De strijd om de top zes bleef lang duren maar uiteindelijk grepen beide teams naast de felbegeerde Champions play-offs.

Met het oog op die Europe play-offs konden beide teams een goede zaak doen bij winst. Standard en Westerlo hebben beide als doel om die Europe play-offs te winnen waardoor de twee clubs op zoek gingen naar winst.

Saaie wedstrijd

Westerlo startte goed aan de wedstrijd en was de volledige eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Standard creëerde weinig en Ferri trof Epolo in zijn zoektocht naar het openingsdoelpunt.

Na rust kwam Standard meer in de wedstrijd, maar beide clubs kwamen nog steeds moeilijk tot kansen. Nguene trof vanuit een scherpe hoek de paal en Jungdal pakte uit met een geweldige redding.

Na 76 minuten spelen kreeg Westerl rlo terecht een strafschop. Abid ging op een hoekschop met zijn hand naar de bal. Bert Put wees eerst niet naar de stip maar de VAR riep hem naar het scherm waardoor de scheidsrechter toch afschop kon geven.

Misser van Haspolat

Haspolat zette zich achter de bal en trapte het leer te zwak naar doel. Epolo koos de juiste hoek en kon de bal eenvoudig redden. Westerlo verdiende misschien wel een doelpunt, maar liet na om te scoren.

Doelpunten bleven uit waardoor de slaapwekkende wedstrijd eindigde zoals ze begon: 0-0. Met het puntje schieten beide clubs niet veel op. Standard staat één plaatsje boven Westerlo in het klassement met één punt meer.

Opstellingen

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.7 8
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0

Lawrence Henry 90' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Hautekiet Ibe   90' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)

Bates David   90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)

Homawoo Josué 57' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)

Mortensen Gustav 90' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Teuma Teddy 57' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)

Karamoko Ibrahim 24' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Nielsen Casper   90' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 15/29 (51.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
  • Balverliezen: 29

NKada Timothée 57' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 4/12 (33.3%)

Said Rafiki 83' 7.0 5
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)

Bank
Mohr Tobias 7' 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Mehssatou Nayel 66' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Ayensa Dennis 33' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1

Abid Adnane 33' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)

Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 0'  
Nguene Bernard 33' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.6 7
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/27 (44.4%)

Lapage Amando 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 39/51 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1

Sakamoto Isa 90' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Reynolds Bryan 90' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Neustädter Roman 90' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)

Haspolat Dogucan   90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)

Saito Shunsuke 69' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)

Bayram Emin 90' 7.0 7
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)

Piedfort Arthur 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)

Alcocer Josimar 87' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Nacho Ferri 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Bank
Ndembi Michée 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 3' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 21' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2

Herbeleef Standard - Westerlo
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
