Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Standard ontving Westerlo op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Teddy Teuma startte bij Standard en Nkada kreeg de voorkeur op Ayensa. Bij Westerlo kwam Lapage terug in het team.

Zowel Standard als Westerlo moeten tevreden zijn met een plaatsje in de Europe play-offs. De strijd om de top zes bleef lang duren maar uiteindelijk grepen beide teams naast de felbegeerde Champions play-offs.

Met het oog op die Europe play-offs konden beide teams een goede zaak doen bij winst. Standard en Westerlo hebben beide als doel om die Europe play-offs te winnen waardoor de twee clubs op zoek gingen naar winst.

Saaie wedstrijd

Westerlo startte goed aan de wedstrijd en was de volledige eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Standard creëerde weinig en Ferri trof Epolo in zijn zoektocht naar het openingsdoelpunt.

Na rust kwam Standard meer in de wedstrijd, maar beide clubs kwamen nog steeds moeilijk tot kansen. Nguene trof vanuit een scherpe hoek de paal en Jungdal pakte uit met een geweldige redding.

Na 76 minuten spelen kreeg Westerl rlo terecht een strafschop. Abid ging op een hoekschop met zijn hand naar de bal. Bert Put wees eerst niet naar de stip maar de VAR riep hem naar het scherm waardoor de scheidsrechter toch afschop kon geven.





Misser van Haspolat

Haspolat zette zich achter de bal en trapte het leer te zwak naar doel. Epolo koos de juiste hoek en kon de bal eenvoudig redden. Westerlo verdiende misschien wel een doelpunt, maar liet na om te scoren.

Doelpunten bleven uit waardoor de slaapwekkende wedstrijd eindigde zoals ze begon: 0-0. Met het puntje schieten beide clubs niet veel op. Standard staat één plaatsje boven Westerlo in het klassement met één punt meer.