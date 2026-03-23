"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard
De druk bij Standard wordt opgevoerd voor de Europe Play-offs. Sportief directeur Marc Wilmots heeft een duidelijk signaal de wereld ingestuurd.

Standard eindigt competitie met valse noot

Standard sloot de reguliere competitie af met een 0-0-gelijkspel tegen Westerlo. Een beschamende vertoning die meteen ook zijn gevolgen heeft voor de Europe Play-offs die eraan komen.

De sportief directeur zette meteen wat extra druk op de Rouches. “De trainer en ik hebben maar één doel, en dat zijn geen loze woorden: alle wedstrijden winnen en spelen voor een plaats in Europa,” verklaarde Wilmots in Dans le Vestiaire.

De voorbije jaren zijn voor de supporters van Standard volgens Wilmots een trauma geweest en daar moet dringend wat aan veranderen, zo is hij zeer duidelijk.

Professionals

Dat ze ‘maar’ de Europe Play-offs spelen en daar niet veel zin in zouden hebben, dat gaat er bij Wilmots helemaal niet in. “Dit zijn professionele sporters, die nog anderhalf tot tweeënhalf jaar onder contract staan, die spelen voor hun carrière, voor een transfer.”

En hij ging nog een stapje verder. “Ik zou niet begrijpen dat je dan geen zin hebt om die matchen te spelen. Anders moet je van beroep veranderen”, besloot hij.

Standard neemt het in de Europe Play-offs op tegen Genk, Westerlo, Antwerp, Charleroi en Leuven. De eerste opdracht is op 4 april 2026, op verplaatsing bij OH Leuven.

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

