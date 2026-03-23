"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

Vincent Euvrard weet het: zijn Standard-spelers hebben zondag op Sclessin een bijzonder magere prestatie neergezet tegen Westerlo. De T1 van de Rouches kon opnieuw vaststellen hoe groot het werk nog is dat moet worden verzet.

Na een bijzonder saaie partij hebben Standard en Westerlo elkaar zondag in Sclessin in evenwicht gehouden (0-0). Beide ploegen slaagden er amper in kansen bij elkaar te voetballen. De Rouches mogen zelfs Matthieu Epolo bedanken, want hij stopte een kwartier voor tijd een strafschop. Op de persconferentie gaf Vincent Euvrard toe dat zijn ploeg het moeilijk had.

"Onze eerste helft was heel slecht. Niet qua intenties, maar qua uitvoering, zowel met als zonder bal. We hadden geen impact op de wedstrijd, veel te veel onnodig balverlies, soms zelfs zonder druk van de tegenstander. Na balverlies hadden we geen impact in de pressing. En als je geen van die twee hebt, is het moeilijk om de wedstrijd in handen te nemen..."

"Westerlo was beter en dynamischer voor de rust, met Haspolat en Piedfort die te veel vrijheid kregen en Sakamoto en Saito die een goede match speelden. Zij krijgen nog een heel mooie kans met Ferri voor de rust, en wij ook met Lawrence. We hebben Saïd ook een paar keer gevonden op links, maar ook daar zat er te weinig kwaliteit in om het verschil te maken."

Beter na de rust, maar in het geheel te weinig kwaliteit

"In de tweede periode waren we beter in de duels en in intensiteit. Westerlo had minder ruimte, en we kregen meer grip op de wedstrijd door op hun helft te spelen. Zij hebben 30 minuten lang niets gecreëerd tot aan die penalty, dus het zou hard geweest zijn om daardoor te verliezen. Ik denk dat het gelijkspel verdiend is. We waren ook dicht bij een goal met Nguene, maar we hebben ook situaties weggegooid door buitenspel."

Ondanks een laatste poging van Bernard Nguene, opnieuw goed ingevallen, moest Standard zich neerleggen bij het gelijkspel. De spelers werden na affluiten uitgefloten door de eigen fans opSclessin. "Samengevat: het is een verdiend punt, met een heel slechte eerste helft en een betere tweede, maar over het geheel genomen te weinig kwaliteit", besloot Vincent Euvrard.