Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Club Brugge heeft de reguliere competitie afgesloten met een overduidelijke zege tegen KV Mechelen. Aan de Champions' Play-offs zal blauw-zwart met een kleine achterstand op Union beginnen.

Club Brugge en KV Mechelen waren allebei al geplaatst voor de Champions' Play-offs en konden al eens tegen elkaar oefenen. Club kon de reguliere competitie nog als leider afsluiten als het zelf won en Union verloor van STVV. 

Zelfs moest Club dus ook winnen en die opdracht had het goed begrepen. Al na twee minuten kon Seys Tresoldi bedienen. De topschutter dook op tussen twee verdedigers van KV Mechelen, doelman Miras miskeek zich en Tresoldi kon binnen tikken. 

Sabbe blinkt uit met twee doelpunten

KV Mechelen kreeg geen poot aan de grond en halfweg de eerste helft zette Vetlesen, de vervanger van de afwezige Vanaken, met een hakje Sabbe alleen voor Mira. De rechtsachter trapte buiten zijn bereik binnen. 

Acht minuten voor rust werd het ook nog 3-0. Tzolis legde een corner tot bij Sabbe op de rand van de zestien, de knal van de rechtsachter week af en ging zo buiten het bereik van Miras binnen. 

Raman geeft KVM even hoop, Mechele zorgt voor de 4-1

De wedstrijd was zo voor de rust al gespeeld. KV Mechelen reageerde wel nog in de tweede helft. Op een snelle tegenaanval was Raman na tien minuten het eindstation, hij legde de bal buiten het bereik van Mignolet binnen. 

Een echte ommekeer zat er echter niet meer in. Twintig minuten voor tijd vond Tzolis het hoofd van Mechele en hij kopte buiten het bereik van Marsa binnen. De wedstrijd was zo helemaal gespeeld en Club won overtuigend met 4-1. 

Union won echter ook van STVV en zo begint Club als tweede en met een kleine achterstand aan de Champions' Play-offs. KV Mechelen verliest zijn vierde plaats nog aan KAA Gent en begint als vijfde aan zijn eerste play-offs. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.7 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Seys Joaquin A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Mechele Brandon 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Ordonez Joel 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 62/72 (86.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/17 (35.3%)
Sabbe Kyriani ⚽ ⚽ 86' 8.5 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 56/66 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Onyedika Raphael 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Tzolis Christos A A 81' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 9
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 7/16 (43.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 22
Vetlesen Hugo A 76' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Forbs Carlos 81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Tresoldi Nicolò 86' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Reis Ludovit 0'  
Sandra Cisse 0'  
Vermant Romeo 14' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/2
Nilsson Gustaf 4' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 4' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 9' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Campbell Shandre 9' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/35 (40%)
St. Jago Tommy 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Konaté Mory 90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Halhal Redouane   54' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
Marsa Jose 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Salifou Dikeni 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/44 (68.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Mrabti Kerim 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Koudou Therence 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
van Brederode Myron 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Raman Benito 69' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bafdili Bilal A 69' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Bandé Hassane 21' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Servais Mathis 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Vanrafelghem Keano 21' 6.3 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 36' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef Club Brugge - KV Mechelen
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk gewonnen van KV Mechelen met 4-1. Uitblinker was Kyriani Sabbe met twee doelpunten.

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45

KV Mechelen heeft de reguliere competitie afgesloten met een stevige nederlaag. Op het veld van Club Brugge ging de ploeg van Fred Vanderbiest met 4-1 onderuit.

Vooraf

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

10:25

Club Brugge sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Kan blauw-zwart nog voorbij Union op de laatste speeldag?

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
