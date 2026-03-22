Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Club Brugge heeft de reguliere competitie afgesloten met een overduidelijke zege tegen KV Mechelen. Aan de Champions' Play-offs zal blauw-zwart met een kleine achterstand op Union beginnen.

Club Brugge en KV Mechelen waren allebei al geplaatst voor de Champions' Play-offs en konden al eens tegen elkaar oefenen. Club kon de reguliere competitie nog als leider afsluiten als het zelf won en Union verloor van STVV.

Zelfs moest Club dus ook winnen en die opdracht had het goed begrepen. Al na twee minuten kon Seys Tresoldi bedienen. De topschutter dook op tussen twee verdedigers van KV Mechelen, doelman Miras miskeek zich en Tresoldi kon binnen tikken.

Sabbe blinkt uit met twee doelpunten

KV Mechelen kreeg geen poot aan de grond en halfweg de eerste helft zette Vetlesen, de vervanger van de afwezige Vanaken, met een hakje Sabbe alleen voor Mira. De rechtsachter trapte buiten zijn bereik binnen.

Acht minuten voor rust werd het ook nog 3-0. Tzolis legde een corner tot bij Sabbe op de rand van de zestien, de knal van de rechtsachter week af en ging zo buiten het bereik van Miras binnen.

Raman geeft KVM even hoop, Mechele zorgt voor de 4-1

De wedstrijd was zo voor de rust al gespeeld. KV Mechelen reageerde wel nog in de tweede helft. Op een snelle tegenaanval was Raman na tien minuten het eindstation, hij legde de bal buiten het bereik van Mignolet binnen.





Een echte ommekeer zat er echter niet meer in. Twintig minuten voor tijd vond Tzolis het hoofd van Mechele en hij kopte buiten het bereik van Marsa binnen. De wedstrijd was zo helemaal gespeeld en Club won overtuigend met 4-1.

Union won echter ook van STVV en zo begint Club als tweede en met een kleine achterstand aan de Champions' Play-offs. KV Mechelen verliest zijn vierde plaats nog aan KAA Gent en begint als vijfde aan zijn eerste play-offs.