Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

Club Brugge heeft de reguliere competitie afgesloten met een overtuigende zege tegen KV Mechelen. Ivan Leko beseft echter dat alles in de Champions' Play-offs moet gebeuren.

Een 4-1 zege tegen KV Mechelen, een ploeg die ook in de Champions' Play-offs een tegenstander wordt, moet bij Club Brugge het geloof nog wat meer aanwakkeren dat het eind mei zijn 20ste landstitel kan pakken.

Cijfers van Club Brugge onder Leko zijn uitstekend

Ook Ivan Leko zag dat Club Brugge klaar is voor de titelstrijd. "We voetballen met overtuiging en vertrouwen. Sinds mijn komst is er in heel veel wedstrijden goed voetbal gebracht door Club Brugge."

En dat bewijzen de cijfers ook volgens Leko. "We zijn de beste ploeg op offensief vlak, hebben de meeste punten en de tweede beste defensie." Toch houdt Leko nog enig voorbehoud.

Leko over de Champions' Play-offs

"Die tien wedstrijden hebben niets te maken met de voorbije dertig wedstrijden. Ploegen met een grote achterstand hebben al vaker op het juiste moment kunnen pieken en toch nog hun achterstand kunnen goedmaken."



"Wij zullen elke wedstrijd voorbereiden als een bekerfinale", waarschuwde Leko nog. De echte bekerfinale speelt blauw-zwart niet dit seizoen, het moet dus in de competitie gebeuren. Anders dreigt blauw-zwart zonder prijs achter te blijven dit seizoen.