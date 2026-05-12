Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5875

Bij Club Brugge groeit de nervositeit rond de toekomst van Dévy Rigaux. De sportieve architect achter heel wat sterke transfers van de voorbije jaren staat nadrukkelijk op de radar van Feyenoord, maar in Jan Breydel ziet men hem liever niet vertrekken.

De interesse uit Rotterdam is concreet geworden en de Nederlandse topclub ziet in Rigaux de ideale man om het sportieve beleid verder uit te bouwen. De gesprekken zouden bovendien in een vergevorderd stadium zitten, waardoor de kans op een overstap steeds groter lijkt te worden.

Club Brugge wil stabiliteit houden binnen de clubstructuur

Toch wil Club Brugge zich niet zomaar neerleggen bij een vertrek van zijn sportief directeur. Intern beseft men maar al te goed hoeveel impact Rigaux de voorbije seizoenen heeft gehad op het succes van blauw-zwart. Hij speelde een belangrijke rol in het aantrekken van spelers die later sportief én financieel veel opbrachten, terwijl Club ook Europees competitief bleef.

Dat maakt hem vandaag een sleutelfiguur binnen de clubstructuur. Achter de schermen leeft dan ook sterk het gevoel dat zijn vertrek een zware klap zou betekenen voor de continuïteit van het sportieve project. Zeker omdat Club Brugge opnieuw voor een belangrijke transferzomer staat, wil men stabiliteit behouden in de sportieve cel.

Rigaux overtuigen te blijven

Daarom zou de Brugse clubleiding volop werken aan een plan om Rigaux alsnog te overtuigen om te blijven. Club wil hem graag meer verantwoordelijkheid en betere voorwaarden aanbieden in de hoop hem aan boord te houden. Het toont aan hoe groot het vertrouwen in hem is binnen de club.

Rigaux zelf houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar. De focus ligt officieel nog altijd op de titelstrijd, waarin Club Brugge zich volop mengt. Toch valt moeilijk te ontkennen dat zijn naam steeds nadrukkelijker richting De Kuip wordt geduwd.

Voor Club Brugge dreigt het dossier daardoor uit te groeien tot een van de belangrijkste dossiers van de komende weken. Terwijl Feyenoord doorduwt, probeert blauw-zwart alles uit de kast te halen om een belangrijke pion aan boord te houden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
77
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
6
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
4
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
12
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
1
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
7
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
5
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

19:20
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

17:30
2
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
6
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
29
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

16:30
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
1
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

14:30
1
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

15:00
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
136
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
1
Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

14:40
2
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
6
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
1
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

12:40
8
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
6
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
3
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" Blackadder Blackadder over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop JaKu JaKu over Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat" Alex Del Piero Alex Del Piero over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK Don Bozhinov Don Bozhinov over Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen Don Bozhinov Don Bozhinov over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op Standard 2.0 Standard 2.0 over Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist" aangespoelde aangespoelde over Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved