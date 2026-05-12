Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Bij Club Brugge groeit de nervositeit rond de toekomst van Dévy Rigaux. De sportieve architect achter heel wat sterke transfers van de voorbije jaren staat nadrukkelijk op de radar van Feyenoord, maar in Jan Breydel ziet men hem liever niet vertrekken.

De interesse uit Rotterdam is concreet geworden en de Nederlandse topclub ziet in Rigaux de ideale man om het sportieve beleid verder uit te bouwen. De gesprekken zouden bovendien in een vergevorderd stadium zitten, waardoor de kans op een overstap steeds groter lijkt te worden.

Club Brugge wil stabiliteit houden binnen de clubstructuur

Toch wil Club Brugge zich niet zomaar neerleggen bij een vertrek van zijn sportief directeur. Intern beseft men maar al te goed hoeveel impact Rigaux de voorbije seizoenen heeft gehad op het succes van blauw-zwart. Hij speelde een belangrijke rol in het aantrekken van spelers die later sportief én financieel veel opbrachten, terwijl Club ook Europees competitief bleef.

Dat maakt hem vandaag een sleutelfiguur binnen de clubstructuur. Achter de schermen leeft dan ook sterk het gevoel dat zijn vertrek een zware klap zou betekenen voor de continuïteit van het sportieve project. Zeker omdat Club Brugge opnieuw voor een belangrijke transferzomer staat, wil men stabiliteit behouden in de sportieve cel.

Rigaux overtuigen te blijven

Daarom zou de Brugse clubleiding volop werken aan een plan om Rigaux alsnog te overtuigen om te blijven. Club wil hem graag meer verantwoordelijkheid en betere voorwaarden aanbieden in de hoop hem aan boord te houden. Het toont aan hoe groot het vertrouwen in hem is binnen de club.

Rigaux zelf houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar. De focus ligt officieel nog altijd op de titelstrijd, waarin Club Brugge zich volop mengt. Toch valt moeilijk te ontkennen dat zijn naam steeds nadrukkelijker richting De Kuip wordt geduwd.





Voor Club Brugge dreigt het dossier daardoor uit te groeien tot een van de belangrijkste dossiers van de komende weken. Terwijl Feyenoord doorduwt, probeert blauw-zwart alles uit de kast te halen om een belangrijke pion aan boord te houden.