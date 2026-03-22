🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

KV Mechelen heeft de reguliere competitie afgesloten met een stevige nederlaag. Op het veld van Club Brugge ging de ploeg van Fred Vanderbiest met 4-1 onderuit.

De kwalificatie voor de Champions' Play-offs was vorig weekend al binnen voor KV Mechelen en dus was de verplaatsing naar Club Brugge al een eerste test voor de play-offs. Maar het werd een lastige avond voor de mannen van Fred Vanderbiest.

Slechte start van KV Mechelen tegen Club Brugge

"We waren vorige week heel euforisch en dan is er wat decompressie, ik denk dat dat heel menselijk is. Wij spelen ook al het hele seizoen op de toppen van onze tenen", begon Fred Vanderbiest zijn analyse op de persconferentie.

"We dachten dat we op Club Brugge eens lekker konden komen meevoetballen, maar komen dan na één minuut al op achterstand. Het slechts mogelijke scenario en na twintig minuten komt dan ook al die 2-0."

KV Mechelen moest vermijden dat het geen pandoering werd, maar kreeg nog de 3-0 tegen voor rust. Vanderbiest probeerde tijdens de rust bij te sturen. "Ik drukte de jongens op het hart dat ik die eerste helft op mij nam en dat ze moesten spelen alsof het 0-0 was."

Goede les voor KV Mechelen voor de play-offs

"Dankzij dat doelpunt van Benito (Raman) komen we terug in de wedstrijd en was er misschien nog iets te rapen. Dan valt die 4-1 en weet je dat het boeken toe is. We waren blij dat de wedstrijd voorbij was, ik vond Club vooral in het eerste halfuur heel sterk."



KV Mechelen is zo wat van zijn roze wolk gevallen en het is duidelijk dat het in de play-offs niet gemakkelijk zal worden. "Voor ons is dit een mooie les en weten we nu wat ons te wachten staat", besloot Vanderbiest nog.