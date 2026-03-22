KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

KAA Gent mag naar de Champions League. De Buffalo's wonnen met 1-3 op bezoek bij hekkensluiter Dender, maar moesten daarvoor wel tot het gaatje gaan tegen een moedige thuisploeg. Die zagen de kloof met het nummer 15 wel nog groter worden.

"We krijgen een tweede Champions League-finale. Het is aan ons om consistentie te laten zien", aldus Rik De Mil vooraf over de wedstrijd tegen Dender. Extra druk stond er volgens hem niet op de wedstrijd, omdat er ook op de vorige matchen druk stond.

Bij een overwinning waren De Buffalo's zeker van de Champions' Play-offs, anders moesten ze kijken naar de uitslag in de wedstrijd van KRC Genk op bezoek bij La Louvière. De Limburgers kwamen snel op voorsprong in hun match en dus wist Gent wat gedaan.

Dender laat goed voetbal zien tegen KAA Gent

Araujo kreeg zijn plekje terug van De Mil tegen de hekkensluiter, die ook nog voor elk punt knokt en wil knokken met oog op de Relegation Play-offs de komende zes wedstrijden. En de rode lantaarn bewees ook tegen Gent dat het zeker niet dood is.

Nadat KAA Gent op voorsprong was gekomen via een schot van Dean in de korte hoek van Gallon, aarzelde Dender niet om er met een knap schot van Ferraro meteen 1-1 van te maken. En daarna hielden ze met soms snedige uitbraken de bezoekers knap in het gareel.







In de tweede helft kwamen ze zelfs met de beste kansen. Kvet, Hrncar en Rodes lieten onder meer de 2-1 toch wel liggen en aan de overkant werden ze - niet voor het eerst dit seizoen - koud gepakt door KAA Gent.

Een schot van Dean werd nog geweerd, maar in de rebound werd voorgezet richting de net ingevallen Kadri. Die zorgde zo voor een levensbelangrijk doelpunt. Kanga maakte er snel daarna 1-3 van, maar de VAR greep in en keurde de treffer af.

Gent met de belangrijke doelpunten

En zo bleef het bibberen tot het absolute einde, want Dender liet zich niet kennen en bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker. Het is een kwestie van perceptie, maar het was alvast geen wedstrijd van Gent met het niveau van een CL-finale.

De Buffalo's maakten er in het absolute slot wel nog 1-3 van, nadat Kanga een geweerd schot van Kadri via zijn been in doel kreeg. Een erg deugddoende zege voor Gent dat zo naar de Champions' Play-offs mag. Dender moet de komende zes wedstrijden strijden tegen degradatie met een berg achterstand.