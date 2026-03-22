Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs
Aernout Van Lindt vanuit Denderleeuw
KAA Gent mag naar de Champions League. De Buffalo's wonnen met 1-3 op bezoek bij hekkensluiter Dender, maar moesten daarvoor wel tot het gaatje gaan tegen een moedige thuisploeg. Die zagen de kloof met het nummer 15 wel nog groter worden.

"We krijgen een tweede Champions League-finale. Het is aan ons om consistentie te laten zien", aldus Rik De Mil vooraf over de wedstrijd tegen Dender. Extra druk stond er volgens hem niet op de wedstrijd, omdat er ook op de vorige matchen druk stond.

Bij een overwinning waren De Buffalo's zeker van de Champions' Play-offs, anders moesten ze kijken naar de uitslag in de wedstrijd van KRC Genk op bezoek bij La Louvière. De Limburgers kwamen snel op voorsprong in hun match en dus wist Gent wat gedaan.

Dender laat goed voetbal zien tegen KAA Gent

Araujo kreeg zijn plekje terug van De Mil tegen de hekkensluiter, die ook nog voor elk punt knokt en wil knokken met oog op de Relegation Play-offs de komende zes wedstrijden. En de rode lantaarn bewees ook tegen Gent dat het zeker niet dood is.

Nadat KAA Gent op voorsprong was gekomen via een schot van Dean in de korte hoek van Gallon, aarzelde Dender niet om er met een knap schot van Ferraro meteen 1-1 van te maken. En daarna hielden ze met soms snedige uitbraken de bezoekers knap in het gareel.



In de tweede helft kwamen ze zelfs met de beste kansen. Kvet, Hrncar en Rodes lieten onder meer de 2-1 toch wel liggen en aan de overkant werden ze - niet voor het eerst dit seizoen - koud gepakt door KAA Gent.

Een schot van Dean werd nog geweerd, maar in de rebound werd voorgezet richting de net ingevallen Kadri. Die zorgde zo voor een levensbelangrijk doelpunt. Kanga maakte er snel daarna 1-3 van, maar de VAR greep in en keurde de treffer af.

Gent met de belangrijke doelpunten

En zo bleef het bibberen tot het absolute einde, want Dender liet zich niet kennen en bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker. Het is een kwestie van perceptie, maar het was alvast geen wedstrijd van Gent met het niveau van een CL-finale.

De Buffalo's maakten er in het absolute slot wel nog 1-3 van, nadat Kanga een geweerd schot van Kadri via zijn been in doel kreeg. Een erg deugddoende zege voor Gent dat zo naar de Champions' Play-offs mag. Dender moet de komende zes wedstrijden strijden tegen degradatie met een berg achterstand.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 79' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 49/60 (81.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni A 90' 6.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 88' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hrnčár David 71' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Toshevski David 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Kerf Bo 0'  
Oratmangoen Ragnar 19' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Koton Krzysztof 0'  
Attah Kadiri Jordan 2' 6.4  
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 19' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine   11' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 19' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.5 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Araujo Tiago   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 61' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kanga WilfriedA 90' 8.7 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 79' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 11' 6.6 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Duverne Jean-Kevin 0' 6.3  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Kadri Abdelkahar 29' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 29' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Herbeleef FCV Dender EH - KAA Gent
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

LIVE: Do or die voor KAA Gent op bezoek bij de hekkensluiter

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
