Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

KAA Gent heeft het geflikt. Op bezoek bij FCV Dender EH pakten ze uit met een 1-3 overwinning en dat was genoeg om zich opnieuw te plaatsen voor de Champions' Play-offs. En dus was het feest in de kleedkamers.

De spelers van KAA Gent waren door het dolle heen na de 1-3 overwinning op bezoek bij Dender. Ze vierden uitvoerig met de supporters, alsof ze in plaats van een ticket voor de top-6 de titel hadden gepakt bijna.

Het feestje was compleet na de wedstrijd dus. "Of het een feestje was in de kleedkamers? Het is nog bezig. Of we het later nog enorm gaan vieren? Dat valt af te wachten. We zijn blij met ons ticket voor play-off 1", aldus Max Dean.

De spits maakte zelf de 0-1, maar zag Dender op gelijke hoogte komen. Het begin van toch wel wat nervositeit voor De Buffalo's? "Na de gelijkmaker zou je dat denken, maar ik had er nog altijd het volste vertrouwen in dat het goed ging komen."

En wat nu in de Champions' Play-offs?

Vorig seizoen betaalde KAA Gent veel leergeld in de play-offs, dit seizoen moet dat anders. "We hebben ups en downs gehad, maar we willen ons laten zien in de play-offs. Wat is ons doel is? Goh, we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

"We hebben vorig jaar veel ervaring opgedaan door de play-offs te spelen. Dit seizoen moeten we wedstrijd voor wedstrijd proberen te winnen. Dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen aan het einde van het seizoen."