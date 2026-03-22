Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Denderleeuw
| Reageer
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent heeft het geflikt. Op bezoek bij FCV Dender EH pakten ze uit met een 1-3 overwinning en dat was genoeg om zich opnieuw te plaatsen voor de Champions' Play-offs. En dus was het feest in de kleedkamers.

De spelers van KAA Gent waren door het dolle heen na de 1-3 overwinning op bezoek bij Dender. Ze vierden uitvoerig met de supporters, alsof ze in plaats van een ticket voor de top-6 de titel hadden gepakt bijna.

Het feestje was compleet na de wedstrijd dus. "Of het een feestje was in de kleedkamers? Het is nog bezig. Of we het later nog enorm gaan vieren? Dat valt af te wachten. We zijn blij met ons ticket voor play-off 1", aldus Max Dean.

De spits maakte zelf de 0-1, maar zag Dender op gelijke hoogte komen. Het begin van toch wel wat nervositeit voor De Buffalo's? "Na de gelijkmaker zou je dat denken, maar ik had er nog altijd het volste vertrouwen in dat het goed ging komen."

En wat nu in de Champions' Play-offs? 

Vorig seizoen betaalde KAA Gent veel leergeld in de play-offs, dit seizoen moet dat anders. "We hebben ups en downs gehad, maar we willen ons laten zien in de play-offs. Wat is ons doel is? Goh, we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

"We hebben vorig jaar veel ervaring opgedaan door de play-offs te spelen. Dit seizoen moeten we wedstrijd voor wedstrijd proberen te winnen. Dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen aan het einde van het seizoen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
FCV Dender EH
Max Dean

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" IXL IXL over Club Brugge - KV Mechelen: 4-1 Pé_1 Pé_1 over OH Leuven - Antwerp: 1-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht - Cercle Brugge: 2-3 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan" Joske89 Joske89 over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Joske89 Joske89 over La Louvière - KRC Genk: 5-5 Joske89 Joske89 over "Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist Meester Michel Meester Michel over FCV Dender EH - KAA Gent: 0-0 Goro Goro over Standard - Westerlo: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved