Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge
Johan Walckiers
Johan Walckiers
Dat Anderlecht in de Champions' Play-offs zit, heeft het te danken aan RAAL La Louvière. Zelf bakten ze er in het eigen Lotto Park immers niets van tegen Cercle Brugge. Gent ging winnen in Dender en een ontketend Genk scoorde vlot in de EASI Arena. Maar La Louvière deed ook zijn duit in het zakje.

Anderlecht kan warm en koud blazen, dat weet iedereen. Maar dat ze het gingen laten vriezen in de laatste match van de reguliere competitie, dat had niemand zien aankomen. Tegen de nummer 15 van het klassement moest paars-wit een punt halen om zeker te zijn van de Champions' Play-offs. Ze mochten zelfs verliezen als het doelpuntensaldo met Genk (+6 voor de match) niet gedicht werd door de Limburgers.

Bedankt La Louvière

Na 35 minuten stond het 1-3 in het Lotto Park en in La Louvière-Genk stond het op dat moment 0-2. Cercle nog een goaltje en Genk nog één en het was gebeurd. La Louvière knokte zich echter terug tot 2-2 en dus konden ze in Brussel al wat geruster zijn.

Maar wat was dat allemaal? Na een dik kwartier klom Cercle op voorsprong nadat een voorzet van Vanzeir op het hoofd van Diop belandde: 1-1. Anderlecht leek te reageren en Cvetkovic zette al snel de 1-1 op het bord. 

De bezoekers waren echter niet aangeslagen en een minuut later maakte Gerkens - compleet vergeten door de defensie - er 1-2 van. Nog wat later kopte Kakou dan weer een hoekschop tegen de netten voor de 1-3. De Anderlecht-spelers kregen een oorverdovend fluitconcert over zich heen bij het rustsignaal. 

Anderlecht: geen tempo, geen kansen

Zonder Saliba, Llansana en Camara was het evenwicht weg uit de ploeg. Vervangers Sardella, Tajaouart en Stroeykens waren absoluut niet op niveau. Het ging allemaal zo traag, zelfs toen Taravel bij de rust Kanaté inbracht voor Tajaouart. Ze kregen geen kans bij elkaar gevoetbald aangezien er nul tempo in de opbouw zat.

Voor de rest had Taravel ook niets op de bank zitten om aanvallend het verschil te maken. Coba da Costa en Yari Verschaeren waren er wel, maar ja... Naast De Cat was het weer zoeken naar iemand die de ondergrens haalde bij Anderlecht. We hebben hem niet gevonden. 

Die hele tweede helft had Anderlecht één kans: een vlam van Sardella die via de lat weer in het veld spatte. Elke keer Cercle counterde was het alle hens aan dek bij de thuisploeg. Nooit maakte Anderlecht enige aanspraak op het winnen van deze match.

Gelukkig voor hen waren er een 60 km verder een paar Wolven die hen een handje toestaken. En kreeg Hazard nog een bevlieging op het einde om er 2-3 van te maken. De goal van de zekerheid. Maar wat kan dit Anderlecht eigenlijk in de Champions' Play-offs gaan doen?

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 58/68 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 100/104 (96.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo   77' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 75/83 (90.4%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 58/73 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Tajaouart Anas 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 89' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 77' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hazard ThorganA 90' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 59/66 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/7
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas 0'  
Angely Mathys 0'  
Verschaeren Yari 13' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rits Mats 13' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 0'  
De Ridder Alexander 0'  
da Costa Coba 0'  
Maamar Ali A 1' 5.9  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 6.8 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/20 (45%)
Meer statistieken
Magnée Gary A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/23 (43.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/18 (16.7%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Kakou EmmanuelA 90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/24 (54.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Diop Edan  90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 57' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 57' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 0' 6.1  
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 33' 5.9 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 33' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 0'  
Diaby Ibrahima 5' 6.1  
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 32' -
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
Herbeleef Anderlecht - Cercle Brugge

Vooraf

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

10:15

De spanning is te snijden in het Lotto Park, waar RSC Anderlecht vanavond om 18u30 Cercle Brugge ontvangt. Voor paars-wit is de inzet duidelijk: minstens één punt volstaat ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
