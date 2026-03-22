Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

Dat Anderlecht in de Champions' Play-offs zit, heeft het te danken aan RAAL La Louvière. Zelf bakten ze er in het eigen Lotto Park immers niets van tegen Cercle Brugge. Gent ging winnen in Dender en een ontketend Genk scoorde vlot in de EASI Arena. Maar La Louvière deed ook zijn duit in het zakje.

Anderlecht kan warm en koud blazen, dat weet iedereen. Maar dat ze het gingen laten vriezen in de laatste match van de reguliere competitie, dat had niemand zien aankomen. Tegen de nummer 15 van het klassement moest paars-wit een punt halen om zeker te zijn van de Champions' Play-offs. Ze mochten zelfs verliezen als het doelpuntensaldo met Genk (+6 voor de match) niet gedicht werd door de Limburgers.

Bedankt La Louvière

Na 35 minuten stond het 1-3 in het Lotto Park en in La Louvière-Genk stond het op dat moment 0-2. Cercle nog een goaltje en Genk nog één en het was gebeurd. La Louvière knokte zich echter terug tot 2-2 en dus konden ze in Brussel al wat geruster zijn.

Maar wat was dat allemaal? Na een dik kwartier klom Cercle op voorsprong nadat een voorzet van Vanzeir op het hoofd van Diop belandde: 1-1. Anderlecht leek te reageren en Cvetkovic zette al snel de 1-1 op het bord.

De bezoekers waren echter niet aangeslagen en een minuut later maakte Gerkens - compleet vergeten door de defensie - er 1-2 van. Nog wat later kopte Kakou dan weer een hoekschop tegen de netten voor de 1-3. De Anderlecht-spelers kregen een oorverdovend fluitconcert over zich heen bij het rustsignaal.





Anderlecht: geen tempo, geen kansen

Zonder Saliba, Llansana en Camara was het evenwicht weg uit de ploeg. Vervangers Sardella, Tajaouart en Stroeykens waren absoluut niet op niveau. Het ging allemaal zo traag, zelfs toen Taravel bij de rust Kanaté inbracht voor Tajaouart. Ze kregen geen kans bij elkaar gevoetbald aangezien er nul tempo in de opbouw zat.

Voor de rest had Taravel ook niets op de bank zitten om aanvallend het verschil te maken. Coba da Costa en Yari Verschaeren waren er wel, maar ja... Naast De Cat was het weer zoeken naar iemand die de ondergrens haalde bij Anderlecht. We hebben hem niet gevonden.

Die hele tweede helft had Anderlecht één kans: een vlam van Sardella die via de lat weer in het veld spatte. Elke keer Cercle counterde was het alle hens aan dek bij de thuisploeg. Nooit maakte Anderlecht enige aanspraak op het winnen van deze match.

Gelukkig voor hen waren er een 60 km verder een paar Wolven die hen een handje toestaken. En kreeg Hazard nog een bevlieging op het einde om er 2-3 van te maken. De goal van de zekerheid. Maar wat kan dit Anderlecht eigenlijk in de Champions' Play-offs gaan doen?