Analisten unisono scherp voor KAA Gent

KAA Gent heeft de Champions' Play-offs weten te halen dit seizoen. Daarmee lijkt echter het goede nieuws meteen verteld te zijn. Ook op bezoek bij hekkensluiter Dender maakte het geen onuitwisbare indruk. Ook de analisten blijven kritisch.

Marc Degryse was niet zeker van de uitslag in Dender - KAA Gent. "Na de 0-1 dacht ik dat het moeilijkste gebeurd was voor AA Gent, maar niet dus. Het duurde een uur vooraleer Kadri voor opluchting zorgde. Achterin stonden de Buffalo’s voor de rust niet stabiel."

"Dan merk je toch dat nog steeds te weinig lijn en herkenbaarheid zit in dit Gent", aldus Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws. Hij is ook benieuwd wat De Mil de komende weken gaat doen met de scorende Kadri.

Die was nog eens van waarde, maar zit wel veel op de bank. Dat is volgens Degryse veelzeggend, ook al is Kadri volgens hem in te weinig wedstrijden beslissend. Peter Vandenbempt pikte in zijn podcast Vandenbempt in op de zaak.

"Het ging niet vanzelf voor Gent in Dender. Op basis van de kansen en doelpogingen van een weerbaar Dender had een Oostende-scenario opnieuw gekund. De blijdschap en ontlading was enorm bij de spelers van KAA Gent."

Lees ook... Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun›

"De analyse van Rik De Mil getuigde wel van realisme en nuchterheid achteraf en dat er nog veel stappen moeten worden gezet. Er zijn geen garanties voor goede play-offs, maar ze hebben het niet gestolen door drie overwinningen op rij."