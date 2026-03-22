Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk gewonnen van KV Mechelen met 4-1. Uitblinker was Kyriani Sabbe met twee doelpunten.

Zijn laatste twee wedstrijden tegen KV Mechelen had Club Brugge thuis niet kunnen winnen en net voor de start van de Champions' Play-offs wilde blauw-zwart nog eens duidelijk maken dat het absoluut opnieuw kampioen wil worden.

Sabbe kan eindelijk nog eens scoren

Club stond na minder dan veertig minuten al 3-0 voor en dat onder meer dankzij twee doelpunten van Kyriani Sabbe. De rechtsachter van Club Brugge had dit seizoen nog niet kunnen scoren en deed dat op de laatste speeldag dus twee keer.

"Ik heb er lang op moeten wachten, dus dit geeft wel wat een mentale boost. Het tegendoelpunt is wel een smetje op onze avond, want we hadden eigenlijk alles onder controle. Maar we kunnen wel tevreden zijn."

Is Club Brugge favoriet voor de titel?

Aan de Champions' Play-offs begint Club straks met een puntje achterstand op Union. "We gaan daarin vol voor die tweede ster en we moeten gewoon tonen wat Club Brugge is in die play-offs", stelde Sabbe.

Lees ook... 🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring›

Is Club Brugge favoriet in de Champions' Play-offs? "Dat is moeilijk om te zeggen, want Union is de titelverdediger en de leider, zij zijn de te kloppen ploeg. Wij moeten gewoon elke wedstrijd vol gaan en dan zien we wel."