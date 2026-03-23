Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League zit erop. Het ideale moment om enkele lijstjes op te maken en ploegen van het jaar te kiezen.

KV Mechelen in de Champions’ Play-offs

Hein Vanhaezebrouck kreeg van Het Nieuwsblad de vraag om een ‘out of the box’ elftal van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League samen te stellen.

Daarin zet hij namen voor spelers die hun doorbraak beleefd hebben dit seizoen. In doel kiest hij voor Nacho Miras van KV Mechelen als verrassing van het jaar.

“Het faillissement van Deinze was het geluk van KV Mechelen, dat zo Nacho Miras heeft binnengehaald”, vertelt de analist aan de krant. Nochtans begon hij op de bank aan het seizoen.

Miras is geen doelman voor een topclub

Uiteindelijk mocht hij de plaats van De Wolf innemen en dat deed hij met verve. Zonder hem zou KV Mechelen volgens Vanhaezebrouck op een totaal andere plek geëindigd zijn.

“Puur op basis van de cijfers had KV moeten meedoen voor de playdowns, maar dat het vijfde is geworden, daar heeft hij een grote verdienste in”, klinkt het.

Vanhaezebrouck zag Miras moeilijke ballen pakken, maar heeft toch zijn twijfels over de toekomst van de doelman. “Toch mist hij intrinsieke kwaliteiten voor een topclub. Ik zie in hem niet de nieuwe nummer één van pakweg Club Brugge”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Hein Vanhaezebrouck
Nacho Miras

Meer nieuws

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Lucky Nilis Lucky Nilis over Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken Ratko Svilar Ratko Svilar over Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde van Vincent Janssen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert Dog3 Dog3 over 🎥 Offday van KV Mechelen tegen Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil" Jacques1963. Jacques1963. over Kalender van de play-offs gelost: dit zijn de eerste matchen en duels tussen Club en Union CringeMedia CringeMedia over Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart" TIGERMANIA TIGERMANIA over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved