Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League zit erop. Het ideale moment om enkele lijstjes op te maken en ploegen van het jaar te kiezen.

KV Mechelen in de Champions’ Play-offs

Hein Vanhaezebrouck kreeg van Het Nieuwsblad de vraag om een ‘out of the box’ elftal van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League samen te stellen.

Daarin zet hij namen voor spelers die hun doorbraak beleefd hebben dit seizoen. In doel kiest hij voor Nacho Miras van KV Mechelen als verrassing van het jaar.

“Het faillissement van Deinze was het geluk van KV Mechelen, dat zo Nacho Miras heeft binnengehaald”, vertelt de analist aan de krant. Nochtans begon hij op de bank aan het seizoen.

Miras is geen doelman voor een topclub

Uiteindelijk mocht hij de plaats van De Wolf innemen en dat deed hij met verve. Zonder hem zou KV Mechelen volgens Vanhaezebrouck op een totaal andere plek geëindigd zijn.

“Puur op basis van de cijfers had KV moeten meedoen voor de playdowns, maar dat het vijfde is geworden, daar heeft hij een grote verdienste in”, klinkt het.



Vanhaezebrouck zag Miras moeilijke ballen pakken, maar heeft toch zijn twijfels over de toekomst van de doelman. “Toch mist hij intrinsieke kwaliteiten voor een topclub. Ik zie in hem niet de nieuwe nummer één van pakweg Club Brugge”, besluit hij.