Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Club Brugge is al volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen en richt daarbij de blik op defensieve versterkingen. Door het meer dan waarschijnlijke vertrek van een paar verdedigers een ingreep centraal achterin noodzakelijk.

Een van de namen op de radar is Redouane Halhal van KV Mechelen. De 23-jarige verdediger maakte dit seizoen indruk en wordt al langer gevolgd door Blauw-Zwart. In januari zou de club zelfs al concrete interesse hebben getoond.

Halhal kende een sterk seizoen Achter de Kazerne. Hij kwam transfervrij over van Atlético Madrid, werd eerst nog uitgeleend aan Helmond Sport, maar groeide dit seizoen snel uit tot een vaste waarde in de defensie. Met KV Mechelen wist hij zich bovendien te plaatsen voor de Champions’ Play-offs.

De verdediger lijkt ook een interessante opportuniteit op de markt. Als zijn optie gelicht wordt, wat een formaliteit lijkt, gaat hij zijn laatste contractjaar in. Dat maakt hem extra aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar kwaliteit tegen een haalbare prijs.

Club Brugge houdt rekening met mogelijke vertrekken van onder meer Jorne Spileers en Zaid Romero. Ook andere namen circuleren als alternatieven, maar Halhal blijft een interessante piste.

Met ook buitenlandse interesse, onder meer van Hellas Verona, lijkt de concurrentie groot. Het is dus afwachten of Club Brugge deze kans effectief zal grijpen in de komende transferperiode.

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

07:40
Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

