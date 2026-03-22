"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

KRC Genk is er niet in geslaagd om de Champions' Play-offs te spelen. Het speelde op de slotspeeldag 5-5 gelijk bij La Louvière.

Geen Champions’ Play-offs voor KRC Genk

Het zag er lange tijd goed uit voor KRC Genk. KAA Gent stond op een gelijkspel bij Dender, waardoor de Limburgers virtueel in de Champions’ Play-offs zaten.

En zelfs toen KAA Gent op voorsprong kwam, was er nog een andere mogelijkheid. Op een bepaald moment stond Genk op 2 doelpunten van de top zes, ten opzichte van Anderlecht.

Maar zover kwam het niet. KRC Genk slaagde er zelf niet in de voorsprong vast te houden en speelde uiteindelijk 5-5 gelijk. Dat betekent Europe Play-offs voor Genk. Een nieuwe mentale klap na de Europese uitschakeling van donderdag.

Ontgoocheling groot

“Dit was een samenvatting van het volledige seizoen. We hadden heel goede momenten en scoorden goede doelpunten, maar dan geef je zo eenvoudig ook doelpunten weg”, zegt de Genk-trainer aan DAZN.

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"
“Op het laatste probeerden we nog alles op alles te zetten, maar dan valt uiteindelijk de 5-5 nog. Het is misschien wel het beeld van het seizoen. Het is allemaal te wisselvallig. Maar uiteindelijk hebben we het ticket niet vandaag misgelopen”, besluit hij.

KRC Genk
La Louvière
Nicky Hayen

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

