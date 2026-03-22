"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

KRC Genk is er niet in geslaagd om de Champions' Play-offs te spelen. Het speelde op de slotspeeldag 5-5 gelijk bij La Louvière.

Het zag er lange tijd goed uit voor KRC Genk. KAA Gent stond op een gelijkspel bij Dender, waardoor de Limburgers virtueel in de Champions’ Play-offs zaten.

En zelfs toen KAA Gent op voorsprong kwam, was er nog een andere mogelijkheid. Op een bepaald moment stond Genk op 2 doelpunten van de top zes, ten opzichte van Anderlecht.

Maar zover kwam het niet. KRC Genk slaagde er zelf niet in de voorsprong vast te houden en speelde uiteindelijk 5-5 gelijk. Dat betekent Europe Play-offs voor Genk. Een nieuwe mentale klap na de Europese uitschakeling van donderdag.

Ontgoocheling groot

“Dit was een samenvatting van het volledige seizoen. We hadden heel goede momenten en scoorden goede doelpunten, maar dan geef je zo eenvoudig ook doelpunten weg”, zegt de Genk-trainer aan DAZN.

“Op het laatste probeerden we nog alles op alles te zetten, maar dan valt uiteindelijk de 5-5 nog. Het is misschien wel het beeld van het seizoen. Het is allemaal te wisselvallig. Maar uiteindelijk hebben we het ticket niet vandaag misgelopen”, besluit hij.