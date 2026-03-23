Reactie 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is niet voor het eerst dat Antwerp achterblijft met frustraties. Dit keer heeft het te maken met de rode kaart voor Zeno Van den Bosch in de uitwedstrijd bij OH Leuven.

Dat was uiteraard een kantelpunt in de wedstrijd. Weg was het evenwicht uit de eerste vijftig minuten. Met een man minder moest Antwerp vooral proberen om een punt vast te houden. Dat lukte, tot de 90e minuut aanbrak en Kaba alsnog scoorde. Tussendoor waren de frustraties duidelijk opgelopen over de spelleiding. Dat maakte onder andere Vincent Janssen duidelijk met wegwerpgebaren.

Zo groot de frustraties waren tijdens de wedstrijd, zo goed letten ze bij Antwerp op hun woorden achteraf. Scheidsrechter Laforge werd niet door iedereen met de vinger gewezen. "Het is wat het is. Misschien had het met een andere beslissing van de ref anders kunnen lopen, maar ik wil niet over de scheidsrechter spreken. We moeten naar onszelf kijken", pleit Christopher Scott voor zelfkritiek.

Niet de avond van Janssen

Trainer Joseph Oosting vond eveneens dat het zo ver niet had mogen komen. "We mogen de scheidsrechter geen aanleiding geven om te fluiten. Dat hebben we wel gedaan. Het mag ons niet overkomen dat we op dat deel van het veld een overtreding maken." Ondanks de rustige uitleg van Oosting was de frustratie bij Janssen wel heel erg zichtbaar. "Dat laat ik aan hem. Ik wil het daar verder niet over hebben."

Het is desalniettemin zonde dat materiaalverantwoordelijke Yannick Zegers ook rood kreeg. "Ja, maar ik wil het bij ons voetbal houden." De enige die wel uiting gaf aan de emoties bij Antwerp, was Glenn Bijl. "Het was frustrerend vanaf de rode kaart", windt de Nederlander er geen doekjes om. Dat heeft er ook mee te maken dat veel stemmen uit het Antwerp-kamp vonden dat de prestatie in de eerste helft best goed was.

Lees ook... Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Laforge besefte niet dat Van den Bosch al geel had

Kort na rust gaf Laforge Van den Bosch geel, zonder aanvankelijk te beseffen dat het de tweede gele kaart was voor de Antwerp-speler. "Ik snap niet dat hij het niet door had", zegt Bijl over de ref. "Dat is slordig. Wij wisten het natuurlijk wel."

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven
Zeno Van Den Bosch
Joseph Oosting
Christopher Scott

Meer nieuws

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

23:40
2
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

20:32
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01
Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

11:40
🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen" Reactie

21:40
4
Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

10:45
Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

11:22
1
Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

11:00
Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

10:00
1
Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

10:30
4
Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

09:30
11
Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

10:15
Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

09:00
Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

08:40
1
RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

09:15
1
"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

08:00
1
Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

07:40
Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

08:20
1
Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

07:20
6
"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit Interview

07:00
1
Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

06:30
4
Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe" Reactie

05:30
Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak" Reactie

23:20
2
"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

06:00
1
🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45
2
'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

23:00
2
Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

22:30
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
1
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

21:30
Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" Reactie

21:19
6
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10
Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

20:32
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
2
Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

20:29
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Impala Impala over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt" Stefaan_82 Stefaan_82 over Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen" Andreas2962 Andreas2962 over Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun Stigo12 Stigo12 over Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe Rocky III Rocky III over Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match franchi franchi over Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved