🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Het is niet voor het eerst dat Antwerp achterblijft met frustraties. Dit keer heeft het te maken met de rode kaart voor Zeno Van den Bosch in de uitwedstrijd bij OH Leuven.

Dat was uiteraard een kantelpunt in de wedstrijd. Weg was het evenwicht uit de eerste vijftig minuten. Met een man minder moest Antwerp vooral proberen om een punt vast te houden. Dat lukte, tot de 90e minuut aanbrak en Kaba alsnog scoorde. Tussendoor waren de frustraties duidelijk opgelopen over de spelleiding. Dat maakte onder andere Vincent Janssen duidelijk met wegwerpgebaren.

Zo groot de frustraties waren tijdens de wedstrijd, zo goed letten ze bij Antwerp op hun woorden achteraf. Scheidsrechter Laforge werd niet door iedereen met de vinger gewezen. "Het is wat het is. Misschien had het met een andere beslissing van de ref anders kunnen lopen, maar ik wil niet over de scheidsrechter spreken. We moeten naar onszelf kijken", pleit Christopher Scott voor zelfkritiek.

Niet de avond van Janssen

Trainer Joseph Oosting vond eveneens dat het zo ver niet had mogen komen. "We mogen de scheidsrechter geen aanleiding geven om te fluiten. Dat hebben we wel gedaan. Het mag ons niet overkomen dat we op dat deel van het veld een overtreding maken." Ondanks de rustige uitleg van Oosting was de frustratie bij Janssen wel heel erg zichtbaar. "Dat laat ik aan hem. Ik wil het daar verder niet over hebben."

Het is desalniettemin zonde dat materiaalverantwoordelijke Yannick Zegers ook rood kreeg. "Ja, maar ik wil het bij ons voetbal houden." De enige die wel uiting gaf aan de emoties bij Antwerp, was Glenn Bijl. "Het was frustrerend vanaf de rode kaart", windt de Nederlander er geen doekjes om. Dat heeft er ook mee te maken dat veel stemmen uit het Antwerp-kamp vonden dat de prestatie in de eerste helft best goed was.



Laforge besefte niet dat Van den Bosch al geel had

Kort na rust gaf Laforge Van den Bosch geel, zonder aanvankelijk te beseffen dat het de tweede gele kaart was voor de Antwerp-speler. "Ik snap niet dat hij het niet door had", zegt Bijl over de ref. "Dat is slordig. Wij wisten het natuurlijk wel."