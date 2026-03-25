Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

Het aannemen van een positieve houding is wat trainers doorgaans doen, maar Joseph Oosting moet toch opletten voor de geloofwaardigheid van zijn verhaal. De competitie zit er nu op. Antwerp heeft een slechts beperkte verbetering doorgemaakt sinds het trainersontslag van Stef Wils in november.

Na het verlies in Leuven afgelopen zondag waren de eerste woorden van Oosting voor de camera's van DAZN dat Antwerp de bovenliggende partij was. Een uitspraak die onze wenkbrauwen deed fronsen. We hadden het kunnen begrijpen als hij stelde dat Antwerp goed begonnen was, met druk vooruit passes wilde onderscheppen, een aardig (maar afgekeurd) doelpunt maakte en met elf tegen elf de evenknie was.

Oordelen dat Antwerp de betere ploeg was, is nog wat anders. Op zijn persbabbel ging de coach niet zo ver en gaf hij toe dat Antwerp moeite heeft met de beslissingen in het derde van het veld. Het is ook het moeilijkste om in die zone de juiste keuzes te maken, voegde hij eraan toe. Met het potentieel van Valencia en gevestigde waarden als Kerk en Janssen zou Antwerp een meer dan behoorlijke voorlinie moeten hebben.

Antwerp voorin afhankelijk van vorm Kerk

Toch wordt er al wekenlang amper gescoord. Het is geleden van 31 januari dat Antwerp meer dan één doelpunt in een wedstrijd maakte. Het is op aanvallend vlak te afhankelijk van de vorm van Kerk, die slechts een schim lijkt van de speler die Antwerp deed herleven in december en januari. Dat was uiteraard de periode net na het ontslag van Wils.

Na afloop van de reguliere competitie kunnen we het effect van de trainerswissel opmaken. Antwerp is opgeschoven van de 14e naar de 10e plek. Onder Oosting heeft het op zijn minst de play-downs ontlopen. Dat heeft dus te maken met die betere maar korte periode net na het ontslag van Wils. Een trainersontslag heeft niet altijd hetzelfde effect, maar het is wel logisch dat het een bepaald shockeffect in de hand werkt.

Ook bij Antwerp terugval na heropleving



Gemiddeld wordt de positieve invloed van een trainerswissel in vraag gesteld. Vaak zie je dat na die korte heropleving weer een terugval volgt omdat de structurele problemen intact blijven. Dat is wat zich dit seizoen afspeelde bij Antwerp. Zo heeft de Great Old bijvoorbeeld geen voldoende brede kern om afwezigheden op te vangen. Alleen het aanpakken van die structurele problemen kan stamnummer 1 weer écht op de rails zetten.