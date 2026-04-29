Johan Walckiers
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing
KVC Westerlo heeft voor het eerst gereageerd op de tumultueuze wedstrijd tegen Royal Antwerp FC van vorig weekend. De partij, die met 2-4 verloren ging, kreeg een stevig staartje na meerdere incidenten op en naast het veld.

Alles begon met de vroege uitsluiting van Emin Bayram. De verdediger werd al na zeven minuten van het veld gestuurd na een fout op Vincent Janssen. Aanvankelijk hield scheidsrechter Nicolas Laforge het bij geel, maar na tussenkomst van de VAR volgde alsnog rood.

Vice-voorzitter Cetinkaya ging scheidsrechter opzoeken

Die beslissing zorgde voor heel wat frustratie bij Westerlo, dat vervolgens meer dan tachtig minuten met tien man moest verder spelen. De emoties liepen hoog op, zowel op het veld als in de tribunes.

Vooral vicevoorzitter Hasan Cetinkaya liet zich opmerken. Hij zocht tijdens de wedstrijd verhaal bij de vierde official en ging tijdens de rust, samen met technisch directeur Francesco Carratta, in discussie met de scheidsrechter in de kleedkamerzone. De situatie liep zo hoog op dat de tweede helft met vertraging van start ging.

In een officieel statement heeft Westerlo nu meer uitleg gegeven. "Onze club hecht het grootste belang aan sportiviteit, respect en professionalisme, zowel op als naast het veld", luidt het.

"De wedstrijd van afgelopen weekend werd gekenmerkt door een erg betwiste spelfase die begrijpelijkerwijs voor veel emotie heeft gezorgd bij alle betrokkenen. Wij betreuren de onrust die hieruit is voortgevloeid en stellen vast dat de situatie door verschillende partijen anders werd ervaren."

Schorsing of boete dreigt

"Emoties maken deel uit van topsport maar als club benadrukken wij steeds het belang van wederzijds respect naar tegenstander en leiding toe om wedstrijden in correcte omstandigheden te laten verlopen. Intern zullen wij het volledige gebeuren in alle objectiviteit evalueren.

"Wij treden ook in constructief overleg met de voetbaloverheden om de sereniteit rond de komende wedstrijden te waarborgen. Onze focus blijft liggen op sportieve prestaties, in een klimaat van professionalisme en respect voor iedereen die het voetbal mogelijk maakt."

De zaak krijgt hoe dan ook een vervolg. Cetinkaya en Carratta moeten zich verantwoorden voor het Disciplinair Comité, terwijl de schorsing van één speeldag voor Bayram inmiddels bevestigd is. Welke verdere sancties volgen, is voorlopig nog onduidelijk.

