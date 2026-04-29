Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Bij Real Madrid neemt de druk op trainer Alvaro Arbeloa met de week toe. Na de uitschakeling in de Champions League en een teleurstellende positie in La Liga - dichter bij Villarreal CF dan bij leider FC Barcelona - groeit de twijfel over zijn toekomst in het Santiago Bernabéu.

Arbeloa nam in januari over van Xabi Alonso, maar kon de lijn van zijn voorganger niet doortrekken. Waar Alonso een indrukwekkend winstpercentage van 74% neerzette, blijft Arbeloa steken rond 64%.

José Mourinho zou openstaan voor een terugkeer naar Real Madrid

De nederlaag tegen tweedeklasser Albacete Balompié in de Copa del Rey deed daar nog een schepje bovenop. Hoewel Arbeloa toen pas net begonnen was, werd die uitschakeling hem niet in dank afgenomen door de clubleiding.

Achter de schermen zou voorzitter Florentino Pérez al volop nadenken over een opvolger. Ondanks het feit dat Arbeloa nog een contract heeft, lijkt Real Madrid zich voor te bereiden op een trainerswissel komende zomer.

Een opvallende naam die opnieuw opduikt, is die van José Mourinho. De Portugees, momenteel actief bij SL Benfica, zou openstaan voor een terugkeer naar Madrid. Mourinho was eerder al coach van Real tussen 2010 en 2013 en pakte toen onder meer de landstitel.

Volgens Spaanse bronnen ziet Pérez in Mourinho nog steeds een ideale profiel: een coach die niet alleen wint, maar ook een sterrenkleedkamer kan managen. Dat is een cruciale factor in Madrid, waar ego’s en topvoetballers samenkomen.





Pochettino? Klopp? Deschamps?

Toch lijkt een comeback van Mourinho voorlopig geen zekerheid. Binnen de club circuleren nog andere namen. Zo wordt Mauricio Pochettino genoemd, al is hij momenteel verbonden aan de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Ook Didier Deschamps en Massimiliano Allegri passen in het profiel dat Real zoekt.

Daarnaast duikt ook Jürgen Klopp op in de geruchtenmolen, maar intern bestaan er twijfels over zijn stijl. Klopp staat bekend om zijn uitgesproken visie en dominante aanpak, iets wat niet volledig aansluit bij de filosofie van Pérez.

De komende maanden beloven dus bijzonder interessant te worden in Madrid. Eén ding is duidelijk: resultaten blijven heilig in het Bernabéu. En als die uitblijven, is geen enkele coach – ook Arbeloa niet – zeker van zijn plaats.