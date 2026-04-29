Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Real Madrid neemt de druk op trainer Alvaro Arbeloa met de week toe. Na de uitschakeling in de Champions League en een teleurstellende positie in La Liga - dichter bij Villarreal CF dan bij leider FC Barcelona - groeit de twijfel over zijn toekomst in het Santiago Bernabéu.

Arbeloa nam in januari over van Xabi Alonso, maar kon de lijn van zijn voorganger niet doortrekken. Waar Alonso een indrukwekkend winstpercentage van 74% neerzette, blijft Arbeloa steken rond 64%. 

José Mourinho zou openstaan voor een terugkeer naar Real Madrid

De nederlaag tegen tweedeklasser Albacete Balompié in de Copa del Rey deed daar nog een schepje bovenop. Hoewel Arbeloa toen pas net begonnen was, werd die uitschakeling hem niet in dank afgenomen door de clubleiding.

Achter de schermen zou voorzitter Florentino Pérez al volop nadenken over een opvolger. Ondanks het feit dat Arbeloa nog een contract heeft, lijkt Real Madrid zich voor te bereiden op een trainerswissel komende zomer.

Een opvallende naam die opnieuw opduikt, is die van José Mourinho. De Portugees, momenteel actief bij SL Benfica, zou openstaan voor een terugkeer naar Madrid. Mourinho was eerder al coach van Real tussen 2010 en 2013 en pakte toen onder meer de landstitel.

Volgens Spaanse bronnen ziet Pérez in Mourinho nog steeds een ideale profiel: een coach die niet alleen wint, maar ook een sterrenkleedkamer kan managen. Dat is een cruciale factor in Madrid, waar ego’s en topvoetballers samenkomen.

Pochettino? Klopp? Deschamps?

Toch lijkt een comeback van Mourinho voorlopig geen zekerheid. Binnen de club circuleren nog andere namen. Zo wordt Mauricio Pochettino genoemd, al is hij momenteel verbonden aan de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Ook Didier Deschamps en Massimiliano Allegri passen in het profiel dat Real zoekt.

Daarnaast duikt ook Jürgen Klopp op in de geruchtenmolen, maar intern bestaan er twijfels over zijn stijl. Klopp staat bekend om zijn uitgesproken visie en dominante aanpak, iets wat niet volledig aansluit bij de filosofie van Pérez.

De komende maanden beloven dus bijzonder interessant te worden in Madrid. Eén ding is duidelijk: resultaten blijven heilig in het Bernabéu. En als die uitblijven, is geen enkele coach – ook Arbeloa niet – zeker van zijn plaats.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid

Meer nieuws

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
1
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
1
En nu 15 op 15? Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen Opinie

En nu 15 op 15? Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen

10:15
4
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
1
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
1
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
4
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
1
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
5
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
3
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
11
Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

20:20
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
4
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
12
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
14
Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

21:00
1
Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

20:40
2
Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

20:00
6
Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

19:40
2
Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

19:20
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
7
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 32
Real Betis Real Betis 1-1 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Getafe Getafe 0-2 Barcelona Barcelona
Valencia CF Valencia CF 2-1 Girona FC Girona FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 1-2 Elche CF Elche CF
Osasuna Osasuna 2-1 Sevilla Sevilla
Villarreal Villarreal 2-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-0 Levante Levante

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar... Andreas2962 Andreas2962 over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België Demogorgon Demogorgon over "Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch Shake spier Shake spier over Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen Dominique Praets Dominique Praets over Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde Shake spier Shake spier over Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass" Jerre76 Jerre76 over Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw) Impala Impala over Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit' Supremepony Supremepony over Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku' Goro Goro over Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved