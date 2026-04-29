Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Vincent Kompany beleefde een frustrerende avond tijdens het spectaculaire duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4). Door een schorsing moest de Belgische coach de wedstrijd vanop de tribune volgen, iets waar hij zich zichtbaar aan stoorde.

“Ik heb er eerlijk gezegd niet van genoten,” gaf Kompany toe na afloop. “Je zit daar machteloos toe te kijken, en dan nog op de perstribune… Ik begrijp niet waarom iemand dat vrijwillig zou doen." Toch zag hij wel aankomen dat het een spektakelstuk zou worden.

Hadden meer dan vier keer kunnen scoren

“Als twee ploegen met zo’n aanvallende visie tegenover elkaar staan, dan weet je dat het alle kanten kan opgaan,", analyseerde hij. “Ik had het gevoel dat het zo’n gekke wedstrijd zou worden, en dat is ook gebleken.”

Ondanks de nederlaag zag Kompany ook positieve punten. “Normaal ben je uitgeschakeld als je er vijf slikt in een halve finale", klonk het. “Maar wij maken er zelf vier, en eigenlijk hadden dat er zelfs meer kunnen zijn. Dat moeten we onthouden.”

De coach had ook bedenkingen bij enkele fases die tot tegendoelpunten leidden. “Die tweede goal komt uit een hoekschop die er volgens mij geen was", stelde hij. “En die strafschopfase is op zijn minst discutabel. De bal gaat via het lichaam tegen de arm, dat is geen bewuste hands. Dat soort details kan zo’n match beslissen.”

Vol hoop voor terugmatch

Toch wil Kompany vooral vooruitkijken naar de terugwedstrijd in München. “We weten wat ons te doen staat: thuis winnen. En dat hebben we al vaker gedaan. Met onze fans achter ons geloof ik echt dat we het nog kunnen rechtzetten.”

Hij benadrukte ook de offensieve kracht van zijn ploeg. “We waren gevaarlijk. Soms stonden we binnen de tien seconden voor hun doel. Natuurlijk neem je dan risico’s in de omschakeling, maar we hebben bewezen dat we hen pijn kunnen doen.”

Volgende week staat Kompany opnieuw langs de zijlijn, en dat maakt een wereld van verschil. “Het gevoel is goed en het geloof is er", besloot hij. “Of het opnieuw zo’n wedstrijd wordt, weet ik niet. Maar ik hoop vooral dat het deze keer een ander resultaat oplevert.”

