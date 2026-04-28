Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Word fan van Anderlecht! 4344

De situatie rond Killian Sardella is nog niet helemaal gaan liggen. De speler kreeg een fiks schorsingsvoorstel opgelegd door Het Bondsparket en de vraag is wat ze daar bij Anderlecht gaan mee doen. Het kan ook spelen met vuur zijn namelijk.

Killian Sardella ging tijdens de verloren Brusselse derby tegen Union SG flink in de clinch met Guilherme Smith van Union. Het kwam daarbij tot een opstootje, waarna bij Sardella het licht eventjes uitging.

Gaat RSC Anderlecht akkoord met schorsingsvoorstel Sardella?

Na de botsing en de confrontatie tussen de kemphanen deed Sardella een beweging met het hoofd. Goed voor geel volgens de ref, maar de VAR zag de kopstoot en riep de arbitrage naar zijn scherm om daar rood van te maken.

Het Bondsparket gaf op maandag zijn visie op de zaak en kwam met een schorsingsvoorstel van drie speeldagen, waarvan twee effectief. Veel naar de zin van RSC Anderlecht, maar ook voer voor een stevig dilemma.

Schrik voor de bekerfinale?

Een schorsing van twee speeldagen effectief zou betekenen dat Sardella de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent mist. Anderlecht kan het voorstel naast zich neerleggen en later zelfs nog in beroep gaan bij een eventuele herhaling van die straf.

Maar het moet natuurlijk ook opletten ... voor de bekerfinale. Het is niet gezegd dat het Bondsparket niet zou willen de straf omzetten naar drie speeldagen effectief als het voorstel niet aanvaard zou worden. Dat is in het verleden nog al voorgevallen.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Killian Sardella

Meer nieuws

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Soloria Soloria over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans mantoch mantoch over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel André Coenen André Coenen over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert LordJozef LordJozef over Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket? Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer Andreas2962 Andreas2962 over Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen Zapper24 Zapper24 over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" Vital Verheyen Vital Verheyen over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 3-2* pief pief over Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved