Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

De situatie rond Killian Sardella is nog niet helemaal gaan liggen. De speler kreeg een fiks schorsingsvoorstel opgelegd door Het Bondsparket en de vraag is wat ze daar bij Anderlecht gaan mee doen. Het kan ook spelen met vuur zijn namelijk.

Killian Sardella ging tijdens de verloren Brusselse derby tegen Union SG flink in de clinch met Guilherme Smith van Union. Het kwam daarbij tot een opstootje, waarna bij Sardella het licht eventjes uitging.

Gaat RSC Anderlecht akkoord met schorsingsvoorstel Sardella?

Na de botsing en de confrontatie tussen de kemphanen deed Sardella een beweging met het hoofd. Goed voor geel volgens de ref, maar de VAR zag de kopstoot en riep de arbitrage naar zijn scherm om daar rood van te maken.

Het Bondsparket gaf op maandag zijn visie op de zaak en kwam met een schorsingsvoorstel van drie speeldagen, waarvan twee effectief. Veel naar de zin van RSC Anderlecht, maar ook voer voor een stevig dilemma.

Schrik voor de bekerfinale?

Een schorsing van twee speeldagen effectief zou betekenen dat Sardella de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent mist. Anderlecht kan het voorstel naast zich neerleggen en later zelfs nog in beroep gaan bij een eventuele herhaling van die straf.

Maar het moet natuurlijk ook opletten ... voor de bekerfinale. Het is niet gezegd dat het Bondsparket niet zou willen de straf omzetten naar drie speeldagen effectief als het voorstel niet aanvaard zou worden. Dat is in het verleden nog al voorgevallen.