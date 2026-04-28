🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs
De Glasgow Rangers zijn erg slecht aan de play-offs begonnen en verloor met 2-3 van Motherwell. Nicolas Raskin gaf nochtans alles om zijn ploeg in de wedstrijd te houden. Zijn doelpunt was echter niet voldoende voor de overwinning.

Als het afschaffen van de Play-offs à la Pro League je nu al recht in het nostalgische gevoel katapulteert, geen zorgen: ook elders bestaan gelijkaardige formats, onder meer in Schotland. De eindfase van The Premiership is daar gisteren trouwens van start gegaan.

Met één punt achterstand op Hearts of Midlothian mochten de Rangers zich bij hun thuisdebuut tegen Motherwell geen misstap veroorloven. Die boodschap kwam duidelijk niet aan, want na 25 minuten stond het al 0-2 voor de bezoekers.

Raskin maakt gelijk

De Rangers begonnen sterk aan de tweede helft en konden meteen de aansluitingstreffer maken. En terwijl ze daarna steeds meer druk zetten, was het Nicolas Raskin die twintig minuten voor tijd op een corner de 2-2 binnen tikte, door op de baan te staan van een kopbalpoging van spits Youssef Chermiti.

Zijn zevende doelpunt van het seizoen dreigde bijna het begin van een algemene opstoot te worden, maar de scheidsrechter, vertrouwd met de harde duels in The Premiership, floot meteen voor de rust. Gesteund door meer dan 50.000 supporters dachten de Rangers in het laatste kwartier de wedstrijd volledig te kunnen ombuigen en ook nog op voorsprong te komen. Maar het omgekeerde gebeurde.

Hearts en Celtic winnen wél, nog vier speeldagen te gaan

Na een dodelijke counter liet Motherwell het Ibrox Stadium helemaal verstommen in de slotfase van de reguliere speeltijd. Andreas Skov Olsen, die op de bank was gestart, kreeg zelfs niet meer de tijd om in te vallen en nog op een laatste ommekeer te hopen.

De Rangers verliezen zo met 2-3, worden voorbijgestoken door Celtic en kijken nu tegen een achterstand van vier punten aan op leider Hearts. Die wonnen hun wedstrijd wél met 1-2 bij Hibernian, ondanks een heel vroege achterstand via Boyle. De thuisploeg eindigde met negen, wat een slok op de borrel scheelde.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Hearts Hearts 33 70 21 7 5 58-28 30 W V W G W
2. Rangers FC Rangers FC 33 69 19 12 2 66-31 35 G W W W W
3. Celtic Glasgow Celtic Glasgow 33 67 21 4 8 59-35 24 W W V W W
4. Motherwell Motherwell 33 54 14 12 7 52-29 23 V V G V V
5. Hibernian Hibernian 33 51 13 12 8 51-37 14 G G G W V
6. Falkirk Falkirk 33 46 13 7 13 45-48 -3 W G V W V
7. Dundee United Dundee United 33 40 9 13 11 45-54 -9 W G W V W
8. Aberdeen Aberdeen 33 33 9 6 18 33-48 -15 V G V V W
9. Dundee Dundee 33 33 8 9 16 34-53 -19 W G V V G
10. Saint Mirren Saint Mirren 33 30 7 9 17 27-48 -21 V V W W V
11. Kilmarnock Kilmarnock 33 28 6 10 17 37-65 -28 V W W V G
12. Livingston Livingston 33 16 1 13 19 35-66 -31 G G V G V
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
1
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

14:20
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
3
Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

13:00
2
STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

12:49
1
De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

12:40
2
Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

12:20
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2
Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

11:50
4
Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

11:40
2
Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

11:20
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

11:00
19
Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

10:30
4
Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

10:00
7
Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

09:30
Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

09:00
Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

08:40
4
Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

08:20
Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

08:00
1
"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

07:40
35
🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

07:20
5
En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

07:00
Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

06:30
"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is Analyse

"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

06:00
7
🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

23:33
17
Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

23:30
14
Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

22:50
11
Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

22:15
KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

22:00
1

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Saint Mirren Saint Mirren
Kilmarnock Kilmarnock 2-2 Dundee Dundee
Dundee United Dundee United 3-2 Livingston Livingston
Aberdeen Aberdeen 2-0 Hibernian Hibernian
Hearts Hearts 3-1 Motherwell Motherwell
Falkirk Falkirk 3-6 Rangers FC Rangers FC

