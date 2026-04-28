🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

De Glasgow Rangers zijn erg slecht aan de play-offs begonnen en verloor met 2-3 van Motherwell. Nicolas Raskin gaf nochtans alles om zijn ploeg in de wedstrijd te houden. Zijn doelpunt was echter niet voldoende voor de overwinning.

Als het afschaffen van de Play-offs à la Pro League je nu al recht in het nostalgische gevoel katapulteert, geen zorgen: ook elders bestaan gelijkaardige formats, onder meer in Schotland. De eindfase van The Premiership is daar gisteren trouwens van start gegaan.

Met één punt achterstand op Hearts of Midlothian mochten de Rangers zich bij hun thuisdebuut tegen Motherwell geen misstap veroorloven. Die boodschap kwam duidelijk niet aan, want na 25 minuten stond het al 0-2 voor de bezoekers.

Raskin maakt gelijk

De Rangers begonnen sterk aan de tweede helft en konden meteen de aansluitingstreffer maken. En terwijl ze daarna steeds meer druk zetten, was het Nicolas Raskin die twintig minuten voor tijd op een corner de 2-2 binnen tikte, door op de baan te staan van een kopbalpoging van spits Youssef Chermiti.

Zijn zevende doelpunt van het seizoen dreigde bijna het begin van een algemene opstoot te worden, maar de scheidsrechter, vertrouwd met de harde duels in The Premiership, floot meteen voor de rust. Gesteund door meer dan 50.000 supporters dachten de Rangers in het laatste kwartier de wedstrijd volledig te kunnen ombuigen en ook nog op voorsprong te komen. Maar het omgekeerde gebeurde.

Hearts en Celtic winnen wél, nog vier speeldagen te gaan

Na een dodelijke counter liet Motherwell het Ibrox Stadium helemaal verstommen in de slotfase van de reguliere speeltijd. Andreas Skov Olsen, die op de bank was gestart, kreeg zelfs niet meer de tijd om in te vallen en nog op een laatste ommekeer te hopen.





De Rangers verliezen zo met 2-3, worden voorbijgestoken door Celtic en kijken nu tegen een achterstand van vier punten aan op leider Hearts. Die wonnen hun wedstrijd wél met 1-2 bij Hibernian, ondanks een heel vroege achterstand via Boyle. De thuisploeg eindigde met negen, wat een slok op de borrel scheelde.